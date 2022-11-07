Вадим Карасев

Имя Кирилла Серебренникова убрали с сайта МХТ имени Чехова и из программы спектакля

Имя режиссера Кирилла Серебренникова убрали с сайта МХТ имени Чехова, где идет его постановка по пьесе Александра Островского «Лес».

В настоящее время не сайте на сайте спектакля не указано имя постановщика. При этом упоминаются имена помощника режиссера, художника по свету, актеров.

В своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Серебренников также перепостил несколько сторис, в которых посетители театра обратили внимание на то, имя режиссера исчезло и из программы спектакля. Там, где должно быть указано его имя, написано «Режиссер».

«Спектакль "Лес" уже идет на сцене МХТ 18 лет, и это первый год, когда режиссера назвали РЕЖИССЕРОМ с большой буквы Р», — отреагировал Серебренников.

Ранее Кирилл Серебренников стал режиссером года по результатам экспертного опроса, проведенного журналом Opernwelt. Он был удостоен награды критиков за его интерпретацию «Носа» Дмитрия Шостаковича в Баварской государственной опере в Мюнхене, а также за свою версию оперы Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок» в Амстердаме.