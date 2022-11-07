. Экономист спрогнозировал цены на бензин в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экономист спрогнозировал цены на бензин в России

Экономист спрогнозировал цены на бензин в РоссииЭкономист Зубец спрогнозировал подорожание бензина в России в пределах инфляции

Экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио Sputnik спрогнозировал цены на бензин в стране. По его словам, гражданам не стоит опасаться, что процессы, которые происходят на международном рынке энергоносителей, приведут к резким колебаниям цен на бензин и дизельное топливо внутри страны.

«Биржевые колебания цен на бензин и колебания цен на нефть на международном и внутреннем рынках демпфируются в нашей стране механизмами, которые предназначены как раз для того, чтобы не было резких колебаний цен на топливо — дизель и бензин разных марок», — пояснил эксперт.

Зубец считает, что введение Европейским союзом эмбарго на импорт нефти из России, вероятнее всего, приведет к избыточному предложению на внутреннем рынке нефтепродуктов. По его словам, в таком случае повышение цен на бензин в стране будет происходить только в пределах инфляции, которая в 2023 году может составить максимум 7,5 процента.

Эксперт добавил, что появление в составе России новых регионов не приведет к дефициту топлива и дополнительному росту цен на него. «Новые территории — это максимум шесть с половиной миллионов человек. Это как очень большой город, вроде Санкт-Петербурга. В России достаточно топлива», — отметил он.

В конце августа газета «Коммерсантъ» писала, что на российских заправках начал дорожать бензин — цены повысили ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Татнефть». Согласно официальным данным Росстата, с начала года до середины августа топливо подорожало на 0,4 процента, в то время как инфляция в стране составила 10,7 процента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Экономист спрогнозировал цены на бензин в России
Экономист спрогнозировал цены на бензин в России
Новая порция слухов о Королевской Битве в Halo Infinite и дате ее релиза
Новая порция слухов о Королевской Битве в Halo Infinite и дате ее
Полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: советы Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: советы Анжелы Перл для
Солдаты НАТО пожаловались на голод и клопов
Солдаты НАТО пожаловались на голод и клопов
3 игры из Game Pass в новом ТОП-10 Steam по выручке: с 31 октября по 6 ноября
3 игры из Game Pass в новом ТОП-10 Steam по выручке: с 31 октября по
Юрист предупредил о способных «разорить» банковских картах
Юрист предупредил о способных «разорить» банковских картах
Что такое денежная девятка, когда можно проводить ритуал в ноябре и декабре 2022 года, что делать, чтобы разбогатеть
Что такое денежная девятка, когда можно проводить ритуал в ноябре и
Катя Горина смешит всех своими претензиями на лидерство
Катя Горина смешит всех своими претензиями на лидерство
Миро растоптала Аллу Пугачеву
Миро растоптала Аллу Пугачеву
Алексей Панин сел на шею дочери, которую заставляет работать
Алексей Панин сел на шею дочери, которую заставляет работать
Кушанашвили топит за Максима Галкина* за деньги
Кушанашвили топит за Максима Галкина* за деньги
Американский адмирал признал, что США теряют способность сдерживать соперников
Американский адмирал признал, что США теряют способность сдерживать

Топ на сегодня

Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября всем знакам зодиака: гороскоп
Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября
МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала спецоперации
МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала
Мама Наташи Королевой вышла за богача
Мама Наташи Королевой вышла за богача
Самой красивой девушкой года признали Милю Нургалиеву (14 фото)
Самой красивой девушкой года признали Милю Нургалиеву (14 фото)
В Ставрополье стартовал конкурс "Флагманы образования. Муниципалитет"
В Ставрополье стартовал конкурс "Флагманы образования.

Еще по теме

Козак объяснил рост цен на топливо в России
Экономист допустил снижение стоимости бензина в России
На прошедшей неделе цены на топливо резко замедлили рост
Майское подорожание бензина в пять раз обогнало годовую инфляцию