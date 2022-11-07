. Экономист спрогнозировал цены на бензин в России

Вадим Карасев

Экономист Зубец спрогнозировал подорожание бензина в России в пределах инфляции

Экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио Sputnik спрогнозировал цены на бензин в стране. По его словам, гражданам не стоит опасаться, что процессы, которые происходят на международном рынке энергоносителей, приведут к резким колебаниям цен на бензин и дизельное топливо внутри страны.

«Биржевые колебания цен на бензин и колебания цен на нефть на международном и внутреннем рынках демпфируются в нашей стране механизмами, которые предназначены как раз для того, чтобы не было резких колебаний цен на топливо — дизель и бензин разных марок», — пояснил эксперт.

Зубец считает, что введение Европейским союзом эмбарго на импорт нефти из России, вероятнее всего, приведет к избыточному предложению на внутреннем рынке нефтепродуктов. По его словам, в таком случае повышение цен на бензин в стране будет происходить только в пределах инфляции, которая в 2023 году может составить максимум 7,5 процента.

Эксперт добавил, что появление в составе России новых регионов не приведет к дефициту топлива и дополнительному росту цен на него. «Новые территории — это максимум шесть с половиной миллионов человек. Это как очень большой город, вроде Санкт-Петербурга. В России достаточно топлива», — отметил он.

В конце августа газета «Коммерсантъ» писала, что на российских заправках начал дорожать бензин — цены повысили ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Татнефть». Согласно официальным данным Росстата, с начала года до середины августа топливо подорожало на 0,4 процента, в то время как инфляция в стране составила 10,7 процента.

