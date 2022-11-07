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Экспорт товаров из Китая неожиданно упал

Экспорт товаров из Китая неожиданно упалГТУ КНР: объемы китайского экспорта в октябре сократились на 0,3% впервые с мая 2020 года

В октябре объемы торговли Китая со всем миром сократились впервые более чем за два года — экспорт товаров обвалился на 0,3 процента в годовом выражении, до 298,37 миллиарда долларов, что стало рекордом с мая 2020 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Полученные цифры оказались значительно ниже ожиданий аналитиков, опрошенных агентством. Экономисты прогнозировали рост на 4,5 процента. При этом объемы импорта впервые с августа 2020 года снизились на 0,7 процента. В результате положительное сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) составило 85,1 миллиарда долларов по сравнению с 84,7 миллиарда месяцем ранее и 84,8 миллиарда годом ранее.

Негативная тенденция обусловлена снижением глобального спроса и перебоями в поставках из-за новых вспышек пандемии коронавируса в стране, считает президент и главный экономист Pinpoint Asset Management Чжан Чживэй. Кроме того, ситуацию усугубило сокращение внутреннего спроса — поспособствовал спад на рынке недвижимости. По прогнозу эксперта, рост экспорта останется слабым в ближайшие несколько месяцев из-за замедления мировой экономики.

Данные ГТУ показали, что в октябре снизились объемы поставок из Китая в США и Европу, а также в Тайвань и Гонконг. Однако спрос со стороны Юго-Восточной Азии оставался высоким, и экспорт в этот регион растет шестой месяц подряд.

С января по октябрь текущего года товарооборот России и Китая увеличился в годовом исчислении на 33 процента, достигнув отметки в 153,938 миллиарда долларов. По итогам октября, объем торговли между Россией и Китаем составил 17,63 миллиарда долларов. По большей части КНР закупает в России нефть, природный газ, а также уголь.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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