. Юрист предупредил о способных «разорить» банковских картах

Вадим Карасев

Юрист Соловьев: забытые банковские карты нужно вовремя закрывать во избежание «разорения»

Забытые банковские карты, дебетовые или кредитные, способны «разорить» владельца, поэтому во избежание этого их нужно вовремя закрывать. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

По словам Соловьева, владелец кредитной карты должен оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание. Однако если карту не использовать, оплата все равно будет сниматься, в итоге появится задолженность.

«Таким образом, имеет смысл регулярно проверять баланс своей кредитной карты. И помнить, что отсутствие заявления о закрытии кредитки влечет автоматический ее перевыпуск», — отметил юрист.

Специалист напомнил, что банковские карты не закрываются автоматически. Для этого нужно подать соответствующее заявление в родную кредитную организацию. Соловьев порекомендовал во избежание долгов периодически проверять имеющиеся банковские карты.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала главную опасность овердрафта — она заключается в том, что его стоимость сопоставляется со ставками по кредиткам или даже превышает их.