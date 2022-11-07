. Как может умерший родственник навредить семье, что сделать, чтобы успокоить покойного

Споры о том, может ли умерший родственник навредить семейству, ведутся уже достаточно долгое время. Если в семье начинаются вечные скандалы, недопонимание, убытки, не настраивается личная жизнь и возникают проблемы со здоровьем, значит, дело в «заложном покойнике». Так думали раньше наши предки.

Может ли навредить покойный

Заложными называли усопших, которых не похоронили должным образом. Может, тело просто забросали ветками и травой на поверхности земли, просто заложили и бросили. Часто так делали с самоубийцами и теми, кто подозревался в колдовстве. Таким способом хоронили младенцев, никому не нужных, одиноких людей и бродяг.

Такие покойные считались неправильными. Их никто не закапывал в землю, а просто закидывали мусором. Это неприятный обряд, который показывал все неуважение к ушедшему человеку. Поэтому, как считалось, земля не брала к себе таких людей.





Например, отец-алкоголик умер вдалеке от семейства или бездомный сам решил укоротить себе век. Старая бабушка, которая никому не нужна, скончалась среди незнакомых людей. Ее тело предавало земле государство, а семья просто выбросила ее из памяти. Но хуже всего то, что покойного могут все время припоминать злыми словами.

Почему умершие родственники могут навредить живым

Казалось бы, некоторые люди заслужили эту судьбу и плохое отношение к себе. Или, может быть, просто неуважительное отношение к человеку – он скончался, а семья просто забыла о нем. Наследство разделили, а ничего хорошего о покойном родственнике сказать не могут, не то что свечку поставить.





Заложный покойник – это тот, кого вытеснили из семьи. И он, в соответствии со старыми поверьями, может отравлять жизнь живым людям. Вполне вероятно, что мстит и вредит не он, а подсознание.

В подобном случае стоит подумать о том, кто недавно умер. Вероятно, все беды начались именно после его кончины. Может, его не похоронили так, как нужно, да еще постоянно вспоминают только с ругательствами. Раньше о самоубийцах было запрещено рассказывать плохо и судить их, ведь никто не в курсе, почему они так поступали.

Что делать, если вредит покойный родственник

Если в семействе был плохой человек, о котором после смерти никто не вспоминает, может, все беды из-за него. Проведите все нужные службы захоронения и перестаньте плохо говорить о человеке.

Сделайте что-то хорошее от его имени, например, раздайте милостыню, помогите беднякам. Вполне вероятно, что при жизни он сделал мало хорошего, поэтому постарайтесь все исправить.





Ни в коем случае не относитесь плохо к покойным из своей семьи. Не нужно закидывать ветками его тело, важно похоронить правильно, каким бы ни был при жизни человек. Иначе может начаться черная полоса невезений. Так считали предки.

Даже нехороший человек имеет полное право на свое пристанище, и не только физическое, но и душевное. Избавиться от влияния усопшего очень трудно. Придется осознать свою ошибку и приложить немало усилий, чтобы разобраться с проблемой.