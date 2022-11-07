. Какое суперсредство от запотевания очков можно изготовить своими руками
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Какое суперсредство от запотевания очков можно изготовить своими руками

Какое суперсредство от запотевания очков можно изготовить своими руками

Какое суперсредство от запотевания очков можно изготовить своими руками

Для граждан, которые имеют проблемы со зрением, запотевшие очки — настоящий кошмар, с которым приходится сталкиваться каждый день. Надоедает их постоянно протирать, когда заходите в помещение с прохлады. Линзы моментально покрываются капельками влаги, что тут же «туманит» мир перед вашим взором. Выход из этого неприятного положения есть, хотя не все о нем знают. Суперсредство от запотевания очков можно изготовить своими руками.

Почему очки запотевают

Для того чтобы стекла очков запотели, вовсе не обязательна минусовая температура. Даже при показателях столбика +5…+10°С линзы будут покрываться влагой при резком перепаде температуры.

Происходит процесс запотевания происходит по следующим причинам:

на линзах, которые успели охладиться на улице, скапливается конденсат при соприкосновении с теплым воздухом в помещении; на улице линзы запотевают, если теплый воздух от вашего дыхания поднимается вверх к холодным стеклам очков, особенно если вы в медицинской маске; конденсат на линзах образуется также при наличии тумана.


Все эти ситуации вынуждают людей бесконечно снимать очки, чтобы протирать линзы.

Готовим суперсредство от запотевания очков своими руками

Чтобы очки не запотевали, достаточно просто протереть их глицерином, который можно найти в любой аптеке. Прежде чем использовать, его нужно подогреть на плите и лишь потом, смочив в нем ткань, протереть линзы с обеих сторон. После того, как глицерин высохнет, возьмите тряпочку из микрофибры и отполируйте стекла. Если прямо сейчас глицерина под рукой нет, то попробуйте экспресс-метод с жидким мылом по той же технологии.

Еще несколько советов, чтобы очки не потели

Избавиться от проблемы помогут следующие народные лайфхаки, которые проверены многими «очкариками»:

  • натрите твердым мылом линзы с двух сторон, а затем протрите микрофиброй;
  • разведите шампунь для волос в воде в соотношении 1:1 и смочите тряпочкой стекла, дайте им высохнуть и повторите процедуру;
  • нанесите на линзы горошину зубной пасты и протрите тряпочкой так, чтобы не осталось следов.


Если же нет желания применять домашние средства, то придется раскошелиться на профессиональное. Называется оно «Антифог».

Также исключите идею обработать очки средствами для зеркал. Во-первых, они могут повредить хрупкую линзу, а во-вторых, пары этой «химии» негативно повлияют на ваши глаза.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

Последние новости

Какое суперсредство от запотевания очков можно изготовить своими руками
Какое суперсредство от запотевания очков можно изготовить своими
В Disney Dreamlight Valley из Game Pass сегодня игроки получат бесплатно приятный бонус
В Disney Dreamlight Valley из Game Pass сегодня игроки получат
Даня Милохин смешал с грязью Валю Карнавал
Даня Милохин смешал с грязью Валю Карнавал
Александр Ревва подкаблучник, прячущий детей от матери
Александр Ревва подкаблучник, прячущий детей от матери
Дочка Маши Распутиной после громкого скандала примерилась с мамой
Дочка Маши Распутиной после громкого скандала примерилась с мамой
Андрей Малахов едва сдержал слезы, вспоминая о своем прошлом
Андрей Малахов едва сдержал слезы, вспоминая о своем прошлом
Власти Херсона сообщили об окончании централизованного вывоза населения
Власти Херсона сообщили об окончании централизованного вывоза
Европа нашла угрозу в планах США по борьбе с инфляцией
Европа нашла угрозу в планах США по борьбе с инфляцией
Кажется, у них был какой-то план
Кажется, у них был какой-то план
Стало известно о новой функции в «Яндекс Музыке»
Стало известно о новой функции в «Яндекс Музыке»
На Xbox стал доступен бесплатно ремастер «Лучшей инди-игры для Xbox Live 2009 года»
На Xbox стал доступен бесплатно ремастер «Лучшей инди-игры для Xbox
Германия заявила об отсутствии готовности России к мирным переговорам
Германия заявила об отсутствии готовности России к мирным переговорам

Топ на сегодня

"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы "2Маши" Зайцева высказалась о своей коллеге Маше Шейх
"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают с переездом жителям Херсонской области в другие регионы РФ
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают с переездом жителям Херсонской области в
Какие звезды похоронили Бориса Моисеева
Какие звезды похоронили Бориса Моисеева
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 ноября 2022 года: в жизни каких знаков зодиака произойдут важные перемены в любви
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 ноября 2022 года: в жизни каких
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 04.11.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 04.11.2022

Еще по теме

Интернет-магазин контактных линз
Возраст и зрение: как стареют глаза
Медики развенчали миф о пользе „жёлтых очков“ для водителей в ночных поездках
Удобный сервис от магазина оптической продукции «Luxlinza»