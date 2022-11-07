. Какое суперсредство от запотевания очков можно изготовить своими руками

Для граждан, которые имеют проблемы со зрением, запотевшие очки — настоящий кошмар, с которым приходится сталкиваться каждый день. Надоедает их постоянно протирать, когда заходите в помещение с прохлады. Линзы моментально покрываются капельками влаги, что тут же «туманит» мир перед вашим взором. Выход из этого неприятного положения есть, хотя не все о нем знают. Суперсредство от запотевания очков можно изготовить своими руками.

Почему очки запотевают

Для того чтобы стекла очков запотели, вовсе не обязательна минусовая температура. Даже при показателях столбика +5…+10°С линзы будут покрываться влагой при резком перепаде температуры.

Происходит процесс запотевания происходит по следующим причинам:

на линзах, которые успели охладиться на улице, скапливается конденсат при соприкосновении с теплым воздухом в помещении; на улице линзы запотевают, если теплый воздух от вашего дыхания поднимается вверх к холодным стеклам очков, особенно если вы в медицинской маске; конденсат на линзах образуется также при наличии тумана.





Все эти ситуации вынуждают людей бесконечно снимать очки, чтобы протирать линзы.

Готовим суперсредство от запотевания очков своими руками

Чтобы очки не запотевали, достаточно просто протереть их глицерином, который можно найти в любой аптеке. Прежде чем использовать, его нужно подогреть на плите и лишь потом, смочив в нем ткань, протереть линзы с обеих сторон. После того, как глицерин высохнет, возьмите тряпочку из микрофибры и отполируйте стекла. Если прямо сейчас глицерина под рукой нет, то попробуйте экспресс-метод с жидким мылом по той же технологии.

Еще несколько советов, чтобы очки не потели

Избавиться от проблемы помогут следующие народные лайфхаки, которые проверены многими «очкариками»:

натрите твердым мылом линзы с двух сторон, а затем протрите микрофиброй;

разведите шампунь для волос в воде в соотношении 1:1 и смочите тряпочкой стекла, дайте им высохнуть и повторите процедуру;

нанесите на линзы горошину зубной пасты и протрите тряпочкой так, чтобы не осталось следов.





Если же нет желания применять домашние средства, то придется раскошелиться на профессиональное. Называется оно «Антифог».

Также исключите идею обработать очки средствами для зеркал. Во-первых, они могут повредить хрупкую линзу, а во-вторых, пары этой «химии» негативно повлияют на ваши глаза.