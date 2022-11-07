. Картина из нидерландского музея вновь признана работой Рембрандта

Вадим Карасев

Этюд маслом «Воздвижение креста», хранящийся в Музее Бредиуса в Гааге, вновь признан подлинной работой Рембрандта, хотя последние полвека искусствоведы считали эту картину копией не самого высокого уровня. Пересмотреть эти взгляды заставил историк искусства и бывший куратор музея Йерун Гилтай (Jeroen Giltaij), который исследовал картину во время работы над книгой о творчестве Рембрандта. Реставраторы Музея Бредиуса очистили и отреставрировали работу, удалив обесцвеченные слои лака, чтобы показать ее в неретушированном состоянии. По мнению исследователей, теперь на картине отчетливо видны характерные мазки Рембрандта.

«Воздвижение креста» в Музее Бредиуса

С первой половины XIX века произведение считалось подлинной картиной Рембрандта. В то время искусствоведы думали, что это этюд к картине Рембрандта «Воздвижение креста» 1633 года, которая сейчас находится в Старой пинакотеке в Мюнхене. Когда в 1921 году коллекционер и основатель музея Абрахам Бредиус приобрел этюд, он не сомневался, что тот написан рукой мастера, но считал, что этюд был сделан около 1640 года, то есть скорее это новая версия мюнхенской картины, чем подготовительный этюд к ней.

Атрибуция картины была поставлена под сомнение учеными в 1960-х годах, и к концу десятилетия картина была удалена из каталога-raisonne. Историк искусства Хорст Герсон в 1969 году даже назвал картину «грубой имитацией, смутно основанной на Рембрандте», сделанной безымянным последователем.

Теперь инфракрасная рефлектография и рентгеновское сканирование эскиза, выполненные реставратором из Роттердама Йоханнеке Верхаве (Johanneke Verhave), показали, что его композиция изначально соответствовала композиции мюнхенской версии. В процессе рисования она изменилась: всадник находившийся слева от креста лицом к зрителю, переместился в правый нижний угол, при этом всадник стал смотреть вверх на крест, находясь спиной к зрителю. Изначально на этом месте была изображена собака. Почти такой же всадник появляется на гравюре Рембрандта 1629 года.

«Воздвижение креста» в Старой пинакотеке в Мюнхене

Эксперты Рейксмузеума также провели техническое исследование картины и пришли к выводу, что это работа Рембрандта. Дендрохронологический анализ деревянной доски, на которой картина написана, указывает, что дерево было срублено в 1634 году. На сушку доски потребовалось несколько лет, поэтому, вероятно, картина была создана между 1642 и 1645 годами, так что она не могла быть подготовительным этюдом к «Воздвижению креста» 1633 года.

Сейчас картина экспонируется в Музее Бредиуса на специальной выставке, рассказывающей об истории ее изучения.