. Катя Гордон посмеялась над вернувшейся Ксении Собчак
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Катя Гордон посмеялась над вернувшейся Ксении Собчак

Катя Гордон посмеялась над вернувшейся Ксении Собчак
Ведущая и журналистка Ксения Собчак вернулась на родину, чем насмешила Гордон. Беременная адвокатесса Катя Гордон набросилась на журналистку Ксению Собчак. Беременная адвокатесса, автор песен и общественная деятельница Катя Гордон в своем телеграм-канале моментально отреагировала на новость о возвращении в Россию Ксении Собчак. Катя Гордон в довольно язвительной манере «поприветствовала» журналистку Ксению Собчак. Гордон ясно дала понять, что из побега Собчак за границу устроили настоящее шоу, которое, на самом деле, не стоит выеденного яйца. Трагизм, с которым все было обставлено, по мнению Кати Гордон, фальшь чистой воды.
«Собчак вернулась в Россию, что и требовалось доказать. Зато сколько было драматургии и показных страданий», — написала Катя Гордон в своем телеграм-канале «Президент Гордон». Напомним, информация о возвращении Ксении Собчак в Россию появилась на лентах информ-агентств в понедельник, 7 ноября, утром со ссылкой на очевидцев, видевших, как Собчак и ее муж Богомолов переходили границу в Пскове. Ксении Собчак не было в стране без малого две недели. Она покинула Россию на фоне арестов двух ее сотрудников по делу о вымогательстве.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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