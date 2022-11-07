. Катя Горина смешит всех своими претензиями на лидерство

Вадим Карасев

Бывшая кадетка Екатерина Горина успела поверить в собственную значимость на проекте и даже некую исключительность. Впрочем, действовать она старается «цивилизованно», причём это касается не только развода с Артуром Николайчуком, но и разделения жилплощади в пределах Дом-2.В итоге в одном из эфиров стало известно, что лидерские замашки Кати спешат не только Влада Кадони, но и остальных опытных участников телестройки. Особенно это касается тех, кто вроде Артёма Гранта и Клавдии Безверховой, хорошо знакомы с тем, что пришлось пережить Гориной на этом проекте.В итоге Влад Кадони нередко подкалывает девушку на самые разные темы. Кроме того, он сильно сомневается в том, что она внезапно воспылала любовью к Кириллу Архипову. Кроме того, Кадони начал подозревать, что у девушки не просто так появилось желание жить в отдельной комнате. В конце концов, в общей женской спальне ей могут дать отпор без особых усилий, ведь там немало девушек, которые умеют разговаривать гораздо лучше самой Кати и главной из них является Гордеева.