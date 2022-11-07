. Когда ожидается новолуние в ноябре 2022 года, и какие благоприятные процессы оно может запустить

Ноябрь 2022 года будет богат различными астрологическими событиями, как разовыми, которые случаются сравнительно редко, так и происходящими каждый месяц. Одним из таких регулярных событий является новолуние, которое ожидается 24 ноября.

Почему новолуние в ноябре 2022 года называют днем Гекаты

Днями Гекаты или сатанинскими днями называют периоды, в которые происходит смена фаз Луны. Согласно древнегреческой мифологии, эти дни считаются самыми опасными, поскольку находятся под покровительством богини Гекаты, отвечающей за царство тьмы и черной Луны. Так называют невидимую с Земли сторону нашего ночного небесного светила.





Всего таких дня четыре в лунном цикле, один из них — день новолуния, который в ноябре приходится на 24 число.

Этот день проходит под символом Спрута и считается самым опасным, безлунным днем месяца. Но он примечателен тем, что запускает растущую фазу Луны, и следующую за этим череду благоприятных дней.

Что может произойти в день новолуния

К новолунию, которое означает начало лунного цикла и обновление многих земных процессов, люди всегда относились с настороженностью. Считалось, что этот период открывает все темные стороны сущности человека и провоцирует в нем негативные внутренние процессы. Для некоторых он может быть судьбоносным и кардинальным образом изменить судьбу как в лучшую, так и в худшую сторону. Именно эта непредсказуемость вызывает у людей справедливые страхи и опасения.





Новолуние 24 ноября 2022 года наступит в 01 час 57 минут, когда Луна будет находиться в Тельце. Это период решительных действий и смелых начинаний, в целом, он характеризуется активными благоприятными процессами и открывающимися новыми возможностями для всех людей. Но как человек сможет их использовать, зависит только от его внутреннего потенциала и взгляда на мир.

В ноябрьское новолуние особое внимание следует уделить здоровью, особенно тщательно проверять всю важную информацию и не принимать поспешные решения.

Благоприятные дни в лунном календаре ноября 2022 года

Люди издавна пользовались рекомендациями лунного календаря, стараясь по максимуму использовать потенциал благоприятных дней каждого лунного месяца и учитывая неблагоприятны дни, которые лучше проводить в пассивном отдыхе.





В ноябре 2022 года благоприятными днями во многих сферах человеческой деятельности считаются следующие дни: 1, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 22, 24 ноября.

Неблагоприятных дней в ноябре меньше, но именно они представляют повышенную опасность для человека и их нужно планировать так, чтобы оставалось меньше поводов навлечь на себя проблемы. К таким дням относятся: 3, 9, 19, 27, 29, 30 ноября.

Остальные дни месяца можно назвать нейтральными. На это время можно планировать различные дела и мероприятия, но не следует надеяться, что Вселенная будет помогать вам в их реализации.