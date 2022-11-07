. Кого стоит поздравить с днем ангела 8 ноября 2022 года

Православная церковь 8 ноября 2022 года чтит память святого Димитрия Солунского и епископа Антония Вологодского. Они являются небесными покровителями мальчиков и мужчин, которых нарекли именами Дмитрий и Антон. Именно обладатели данных имен 8 ноября отмечают день ангела.

Дмитрий будет рад получить поздравление с днем ангела 8 ноября

Имя Дмитрий имеет греческие корни и означает, что этот человек принесен в подарок богине Деметре.

Дима растет болезненным мальчиком. У него часто меняется настроение. Хоть физическое состояние его слабое, но он довольно активный и эмоционален. Еще в детстве Дима отличается эгоизмом и принципиальностью. Взрослея, эти черты становятся менее выраженными, но требовательность к окружающим остается навсегда.





Дмитрий предпочитает планировать свою жизнь. Не будет терпеть обмана. Взрослый Дима сильный и крепкий мужчина, который очаровывает девушек.

Дима знает, чего хочет, и усердно движется к поставленной цели. Всегда открыт всему новому, коммуникабельный и прекрасно себя чувствует даже среди чужих. Дима больше любит говорить, нежели слушать. Трудолюбив и влюбчив. Из-за этого часто меняет женщин, но адекватно общается с бывшими. Обычно Дима бывает в браке несколько раз. Главное для него – дети.





Дмитрий рад получать поздравления с торжествами. И день ангела не исключение.

Ангел на курорты полетел,

Но добраться туда не успел.

Вспомнил он про праздник

Дмитрия и пожелал

К нему погостить прилететь,

Кофе попить, сладостей поесть

Только так, чтобы случайно

Резко на утро не растолстеть.

Стремительно в дом он влетел,

Вмиг поздравил и ушел.

Ну, а друзья его поддержат.

Накрывай, Дима, поскорей стол!

Для Антона станет сюрпризом стих в день ангела 8 ноября

Имя «Антон» латинского происхождение, оно обозначает «вступать в бой». Растет обладатель этого имени очаровашкой. Мальчика любят все вокруг и бережно к нему относятся.





Взрослый Антон бывает поспешен в своих выводах. Он быстро загорается делом, но нетерпелив и двигается к поставленной цели стремительно, но с осторожностью. Из-за этого Антон часто бросает начатое дело на полпути. Редко становится лидером. Ему по душе видеть и слушать, что творится вокруг, нежели самому предпринимать цели, чтобы стать главой компании.

Антон открывается только родным людям и близким, которые прошли испытание на верность.

В личной жизни Антон импульсивен. Из-за этого часто жалеет о быстро принятых решениях. Часто меняет женщин, но вступив в брак сделает все, чтобы его сохранить. У него доброе сердце, хоть кажется Антон и холодным человеком. Он умеет сопереживать и всегда готов прийти на помощь. Трепетно подходит к выбору спутницы своей жизни.





Антону важны внимание и похвала, поэтому поздравить его с днем ангела нужно обязательно.

Стих-поздравок для Антошки

Сочинили верные друзья

Разных подарков понемножку,

Не пасет задних и родня!

Все спешат тебя поздравить

Здоровья крепкого пожелать,

Чтобы цвел другим на радость

И счастливым смог бы стать!

Будь, Антоша, очень сильным,

Храбрым, смелым. И душой

Будь всегда во всем красивым –

Ты уже совсем большой!