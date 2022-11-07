. Кредитка может принести немалые убытки

Специалист рассказал, в чем подвох кредиток. Во многих банках сотрудники идут на самые разные уловки, чтобы всучить клиенту кредитную карту. Даже если этот продукт совершенно нужен, представители финансовых организаций убеждают взять его на всякий случай или про запас. В итоге, может так случиться, что даже не пользуясь кредиткой, вы оказываетесь должны денег банку. Как такое происходит, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. По словам специалиста, очень важно контролировать количество имеющихся у вас банковских карт, особенно кредитных, проверять их баланс и помнить об условиях. Те карты, которыми вы не пользуетесь, могут принести немало убытков. Дело в том, что обслуживание кредитки стоит денег, а на образовавшийся долг могут начислить еще и процент. «Имеет смысл регулярно проверять баланс своей кредитной карты. И помнить, что отсутствие заявления о закрытии кредитки влечет автоматический ее перевыпуск», — сказал юрист агентству «Прайм». Вообще, с картами нужно быть внимательными и сразу закрывать те, которыми вы не пользуетесь. Если в договоре предусмотрен овердрафт, то с баланса могут списывать деньги за годовое обслуживание, а также по любым исполнительным документам, например, по долгам за ЖКУ или за просроченные и неоплаченные штрафы. Но хуже всего, если реквизиты таких карт попадут к мошенникам, и те смогут списать деньги. Тут уже ничего доказать, — долг придется вернуть.