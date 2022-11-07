. Кристина Орбакайте решила занять место Аллы Пугачевой на троне шоу-бизнеса

Певица Кристина Орбакайте начала копировать образ матери. Кристина Орбакайте продолжает окучивать российскую публику, специально для этого летая из Америки. Но на днях она превзошла сама себя, решив превратиться в собственную мать, покинувшую Родину и осевшую в Израиле, чтобы там обо всех нас вдохновенно помолиться. А Кристина почувствовала, чего не хватает брошенным поклонникам Аллы Пугачевой, и дала им требуемое. На концерте в Сочи она вышла на сцену в балахоне с блестками, исполнив многозначительных хит «Позови меня с собой». И пока все гадали, что этим хотела сказать наследница легенды эстрады, она выдала новый трек.На этот раз Орбакайте спустилась в зал, как когда-то успешно делала ее мать, и исполнила «Прощу любую твою вину». И снова прозвучало очень двусмысленно, учитывая, что положение Кристины и без того очень шаткое среди публики. Особенно после того, как старший сын вообще сбежал от призыва в США, бросив жену, а о младшем ничего не известно, кроме того, что он прошел военную подготовку на базе в Чечне. Но, кажется, не спешит, применять это в реальных боевых условиях. А кадры концерта Орбакайте в Сочи уже появились в Сети. Зрители оценили перевоплощение, считая, что выступление удалось. Даже интересно, Кристина намерена теперь полностью заменить на сцене свою сбежавшую мать или это был эксперимент, который лучше не повторять, потому как рисково?