Кристина Орбакайте решила занять место Аллы Пугачевой на троне шоу-бизнеса
Сегодня, 02:10
Певица Кристина Орбакайте начала копировать образ матери. Кристина Орбакайте продолжает окучивать российскую публику, специально для этого летая из Америки. Но на днях она превзошла сама себя, решив превратиться в собственную мать, покинувшую Родину и осевшую в Израиле, чтобы там обо всех нас вдохновенно помолиться. А Кристина почувствовала, чего не хватает брошенным поклонникам Аллы Пугачевой, и дала им требуемое. На концерте в Сочи она вышла на сцену в балахоне с блестками, исполнив многозначительных хит «Позови меня с собой». И пока все гадали, что этим хотела сказать наследница легенды эстрады, она выдала новый трек.
На этот раз Орбакайте спустилась в зал, как когда-то успешно делала ее мать, и исполнила «Прощу любую твою вину». И снова прозвучало очень двусмысленно, учитывая, что положение Кристины и без того очень шаткое среди публики. Особенно после того, как старший сын вообще сбежал от призыва в США, бросив жену, а о младшем ничего не известно, кроме того, что он прошел военную подготовку на базе в Чечне. Но, кажется, не спешит, применять это в реальных боевых условиях. А кадры концерта Орбакайте в Сочи уже появились в Сети. Зрители оценили перевоплощение, считая, что выступление удалось. Даже интересно, Кристина намерена теперь полностью заменить на сцене свою сбежавшую мать или это был эксперимент, который лучше не повторять, потому как рисково?
По материалам: z-aya