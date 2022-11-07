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Ксения Собчак тайком вернулась в Россию

Ксения Собчак тайком вернулась в Россию
Ведущая и журналистка Ксения Собчак пряталась от правосудия за границей. В конце прошлого месяца светская львица спешно покинула страну. Журналистка пересекла границу Белоруссии с Литвой, попутно раскрыв наличие гражданства Израиля. Общественность стала подозревать, что Ксения окончательно  эмигрировала из страны. Однако мать журналистки Людмила Нарусова рассказала о ее скором возвращении. Сегодня слова сенатора подтвердились: звезду заметили в Псковской области.
«Она пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией», — говорят очевидцы, «РИА Новости». Напомним, что после отъезда Собчак в ее доме был проведен обыск. Также появилась информация, что телеведущую включили в список подозреваемых по делу о вымогательстве. Позже МВД отменило свое постановление. Фигурантами уголовного дела проходят коммерческий директор Ксении Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский. Мужчин обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Пока подсудимые находятся в изоляторе временного содержания. Сегодня СМИ сообщили о появлении нового подозреваемого. Им стал журналист Тамерлан Бигаев. «Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорят источники в  правоохранительных органах.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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