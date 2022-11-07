. Ксения Собчак тайком вернулась в Россию

Ведущая и журналистка Ксения Собчак пряталась от правосудия за границей. В конце прошлого месяца светская львица спешно покинула страну. Журналистка пересекла границу Белоруссии с Литвой, попутно раскрыв наличие гражданства Израиля. Общественность стала подозревать, что Ксения окончательно эмигрировала из страны. Однако мать журналистки Людмила Нарусова рассказала о ее скором возвращении. Сегодня слова сенатора подтвердились: звезду заметили в Псковской области.«Она пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией», — говорят очевидцы, «РИА Новости». Напомним, что после отъезда Собчак в ее доме был проведен обыск. Также появилась информация, что телеведущую включили в список подозреваемых по делу о вымогательстве. Позже МВД отменило свое постановление. Фигурантами уголовного дела проходят коммерческий директор Ксении Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский. Мужчин обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Пока подсудимые находятся в изоляторе временного содержания. Сегодня СМИ сообщили о появлении нового подозреваемого. Им стал журналист Тамерлан Бигаев. «Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорят источники в правоохранительных органах.