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Ксения Собчак уже неделю скрывается в России

Ксения Собчак уже неделю скрывается в России
Как сообщает пресса, ведущая и журналистка Ксения Собчак давно вернулась на родину. Светская львица скрывалась в Литве после новостей о деле на ее директора. В СМИ прозвучала информация, что Ксения Собчак вернулась в Россию через границу в Псковской области. ТАСС его источники, близкие к семье ведущей, сообщили, что ведущая прибыла на родину на самом деле еще на прошлой неделе. Однако не стала об этом говорить широкой общественности.
Молчит Ксения Анатольевна и сейчас, когда журналисты публикуют новости о ее тайном возвращении домой. Ее каналы пишут исключительно на сторонние темы, не замечая заметок о ней самой. Корреспонденты ТАСС попытались получить комментарий от Константина Богомолова, мужа Ксении Собчак, а также Людмилы Нарусовой, ее матери. Но ответа на запрос не получили.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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