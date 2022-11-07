. Ксения Собчак уже неделю скрывается в России

Как сообщает пресса, ведущая и журналистка Ксения Собчак давно вернулась на родину. Светская львица скрывалась в Литве после новостей о деле на ее директора. В СМИ прозвучала информация, что Ксения Собчак вернулась в Россию через границу в Псковской области. ТАСС его источники, близкие к семье ведущей, сообщили, что ведущая прибыла на родину на самом деле еще на прошлой неделе. Однако не стала об этом говорить широкой общественности.Молчит Ксения Анатольевна и сейчас, когда журналисты публикуют новости о ее тайном возвращении домой. Ее каналы пишут исключительно на сторонние темы, не замечая заметок о ней самой. Корреспонденты ТАСС попытались получить комментарий от Константина Богомолова, мужа Ксении Собчак, а также Людмилы Нарусовой, ее матери. Но ответа на запрос не получили.