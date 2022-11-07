. Кто родился 7 ноября

Дмитрий Николаевич Козак (64 года), заместитель Руководителя Администрации Президента РФ. Работал в мэрии г. Санкт-Петербурга. Занимал посты руководителя Аппарата Правительства РФ, министра РФ, заместителя, первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ. Являлся полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе. Возглавлял министерство регионального развития РФ. Был заместителем Председателя Правительства РФ.

24 января 2020 года Дмитрий Козак был назначен заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.

Георгий Георгиевич Исаакян (54 года), художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац. Заслуженный деятель искусств РФ. Работал в Оперной студии Ереванской консерватории, был главным режиссером и художественным руководителем Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

С 2010 года — художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац. На сцене этого театра Георгий Исаакян осуществил постановки опер «Любовь к трём апельсинам», «Альцина, или Волшебны остров», «Кармен» и др.

Рина Васильевна Зелёная (1901-1991), советская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Рину Зелёную по праву называли «королевой эпизодов». Она часто сама переписывала проходные роли и импровизировала перед камерой, и её герои, пусть и второстепенные, становились запоминающимися, а их реплики быстро разлетались на цитаты. Она снялась в более 50 картинах. Среди них, «Подкидыш», «Весна», «Сказка о потерянном времени», «Приключения Буратино», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и другие.

Голосом Рины Зелёной говорят герои мультфильмов: «Вовка в Тридевятом царстве», «Кто сказал «мяу»?», «Самый, самый, самый, самый», «Волшебник Изумрудного города», «Мама для мамонтёнка» и многих других.

Георгий Францевич Милляр (1903-1993), советский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Был актёром Театра Революции (ныне Театр имени Маяковского). На его сцене был занят в спектаклях «Озеро Люль», «Ромео и Джульетта», «Собака на сене» и др.

В кино Георгий Милляр начал сниматься с 1929 года, играя в эпизодических ролях. Первую большую роль - Царя Гороха в киносказке режиссера Александра Роу «По щучьему велению» - он получил в 1938 году. Тогда же и родился творческий тандем кинорежиссера и артиста. Георгий Милляр снимался почти во всех фильмах Александра Роу: «Марья-искусница», «Морозко», «Огонь, вода и… медные трубы» и др. На одном из детских кинофестивалей юные зрители даже наградили актёра титулом «Самая обаятельная нечистая сила».

Всего в фильмографии Георгия Францевича более 110 фильмов. Его голосом говорят персонажи таких мультфильмов, как «Конек-Горбунок», «Чиполино», «Молодильные яблоки», «Про бегемота, который боялся прививок», «Незнайка в Солнечном городе» и др.

Лев Давидович Троцкий (1879-1940), советский партийный и государственный деятель. Настоящая фамилия — Бронштейн. Один из организаторов Октябрьской революции 1917 года. При его участии была создана Красная Армия, он лично руководил ее действиями на многих фронтах гражданской войны. В первом советском правительстве Троцкий занимал пост наркома по иностранным делам, а позднее наркома по военным и морским делам, а также председателя Реввоенсовета СССР.

В 1920-х годах Лев Троцкий выступал против начавшейся бюрократизации партии и государства в СССР. Сталин объявил его взгляды «мелкобуржуазным уклоном в РКП(б)». В 1927 году Троцкий был снят со всех постов и отправлен в ссылку, а через два года был выслан из СССР. В 1932 году его лишили советского гражданства.

20 августа 1940 года Лев Троцкий был убит в Мексике агентом НКВД Рамоном Меркадером.