. Кушанашвили топит за Максима Галкина* за деньги
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Кушанашвили топит за Максима Галкина* за деньги

Кушанашвили топит за Максима Галкина* за деньги
Скандальней журналист отбеливает имя артиста Максима Галкина. Уехавший за границу Максим Галкин то и дело получает критику и откровенный хейт в свой адрес. Не многие представители шоу-бизнеса отважились встать на сторону шоумена. А вот Отар Кушанашвили сделал это. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Кушанашвили не стал ругать Галкина за отъезд из России и резкие публикации в соцсетях. Наоборот, 52-летний журналист подбодрил мужа Примадонны, отметив, что в чем-то с ним согласен. «Галкина люблю, не дам его в обиду, когда на него наезжают некрасивые люди. Галкин для меня патриот, а его прокляли...» — заявил Отар в своем шоу «Каково?!» на YouTube.
Журналист не боится говорить то, что думает, поэтому он порассуждал и о работе на Первом канале. «Даже у Стаса Пьехи есть больше, чем у меня. Моя жизнь меня устраивает, но денег бы побольше. Отчаянно не хватает средств на большую семью, я же всех детей признал... Если бы дали миллиард, то согласился бы работать на Первом. В ту же секунду! Скажите, что я продажный? Да, с огромным удовольствием это признаю! Обеспечил бы детей, поставил бы их на ноги», — высказался ведущий. Если же Галкина Отар защищает, то Урганта, например, критикует. Когда журналист узнал, что Иван временно улетел в Израиль, то сразу же на него набросился. К слову, телеведущий давно вернулся в Москву и приступил к работе. «Урганту на вас насрать! Он заработал на внуков, правнуков, прапраправнуков до такого, что теперь банкирам может одалживать деньги. А ведь он начинал позже меня лет на семь. Я объявлял его на вечеринках. Он всегда был сверходаренный, всегда был остроумный (как ему кажется), всегда коммуникабельный (как его бабе кажется), красивый (как его жене кажется). Он продает дом. Не бывает ни корпоративов, ни зарплаты даже на Первом канале, которые бы в сумме за эти годы позволили бы купить такой особняк», — возмущался Кушанашвили.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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