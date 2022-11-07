. Лена Катина рассказала о ссорах с мужем миллионерам
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Лена Катина рассказала о ссорах с мужем миллионерам

Лена Катина рассказала о ссорах с мужем миллионерам
Беременная певица Лена Катина возмущена поведением мужа. Четыре месяца назад бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Сейчас супруги вне себя от счастья, ведь скоро они станут родителями. Однако семейную идиллию нарушают постоянные скандалы. Оказалось, у Спиридонова — ужасный характер. Катина заявила, что ее возлюбленному не нравится, как она готовит. Артистка часто балует избранника кулинарными изысками, а вот Дмитрий предпочитает простые и понятные блюда домашней кухни. Недавно Дмитрий выбросил в мусор стейк, который приготовила для него беременная жена.
«Тебе не стыдно? Я никогда ничего не выбрасывал в мусорку. Ну, извини, я не прожевал», — пояснил Дмитрий. Лена призналась, что пережарила мясо, но все равно не ожидала такой эмоциональной реакции от мужа. «Он ужасно капризный в еде, ужасно капризный. Ему пытаешься что-то приготовить, а просит картофельное пюре и котлеты», — пожаловалась артистка. Кстати, еда — не единственный камень преткновения. Супруги не сошлись во мнении и по поводу подарков. Недавно Спиридонов подарил Катиной машину под цвет ее глаз. Авто стоило 29 миллионов. Лена заявила, что на эти деньги можно было построить половину дома.  
# Шоу-бизнес Катина Елена
По материалам: z-aya

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