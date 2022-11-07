. Лизе Арзамасовой заплатят миллион за работу учительницей в школе
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Лизе Арзамасовой заплатят миллион за работу учительницей в школе

Лизе Арзамасовой заплатят миллион за работу учительницей в школе
27-летняя актриса Лиза Арзамасова получила прибыльную работу. Лиза Арзамасова, в прошлом году ставшая мамой, решила не засиживаться в декрете. Молодая жена Ильи Авербуха буквально через пару месяцев после родов вернулась на сцену, а этой осенью появилась в шоу Первого канала «Ледниковый период», где она катается в паре с Никитой Кацалаповым. А недавно звезда «Папиных дочек» получила еще одно весьма прибыльное предложение о работе – ее пригласили стать учительницей в школе. Выяснилось, что одно из государственных общеобразовательных учреждений Москвы подписало с Арзамасовой контракт на семь месяцев – с 1 ноября этого года по 31 мая 2023-го, по которому она обязуется проводить занятия с детьми под названием «Час со звездой».
В документе не уточняется, с какой периодичностью Лизе придется появляться на уроках и о чем беседовать со школьниками, зато четко прописана сумма договора – услуги актрисы оценили в один миллион рублей. Правда, на руки супруга Авербуха получит всего 700 тысяч рублей после уплаты страховых взносов и налогов, но для нее этот гонорар все равно весьма внушительный. Ведь в Театре Наций Арзамасовой платят очень скромно – 20 тысяч за выход на сцену. К слову, зарабатывает Лиза и в проекте Первого канала, но суммы, которые перечисляют участникам «Ледникового периода», продюсеры тщательно скрывают, пишет «КП». Стоит отметить, что звезда «Папиных дочек» также пробует писать книги и недавно выпустила сборник рассказов для детей.
# Шоу-бизнес Арзамасова Лиза
По материалам: z-aya

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