. Любовь Успенская намерена зарабатывать на своей дочери

Певица Любовь Успенская делает из дочери бизнес проект. Артистка — состоявшаяся певица. Ее дочь, Татьяна Плаксина, решила пойти по стопам известной матери и тоже посвятить свою жизнь музыке. Знаменитая родительница во всем помогает Плаксиной и не скупится оплачивать расходы восходящей звезды. 68-летняя Любовь Залмановна собирается заработать на любимой дочери, причем, немалые суммы. Она уверена, инвестиции окупятся. «Я в нее вложила большие деньги и не боюсь об этом говорить. Такой у нее образ красивой, холеной девушки с прекрасными данными и образованием. Мне не жалко было финансов. Знаю, что получу больше. Деньги будут сыпаться на меня дождем», — объяснила она.Успенская вспоминает, как после ужасной аварии, в которой Татьяна получила жуткие увечья, начала звать девушку с собой на гастроли и предлагала выступать вместе. «Я ее в туры брала. Без репетиций. Она просто выходила на сцену и пела», — делится Любовь Залмановна успехами дочери с «Современного здоровья». К слову, девушка могла стать известной и без протекции знаменитой матери. Ее кандидатурой много лет назад заинтересовалась мама голливудской актрисы Милы Йовович. Она предлагала помочь Плаксиной прославиться на весь мир. «Когда Тане было 10 лет, мы переехали в Лос-Анджелес. У меня подруга есть — Галя Логинова, мама Милы Йовович. Она увидела мою дочь. Девочка пыталась монолог какой-то читать. Просто обалдела и говорит: «Люба, отдай мне Таню, я буду ей помогать. Ты не понимаешь, как нелегко все это сделать. Я прошла с Милой очень долгий путь: унижалась, стучала во все двери. Мне нужно было добиваться, чтобы наследницу раскрутить. Сегодня я могу открывать ногой дверь любого продюсера. Меня слушают», — вспоминает певица.