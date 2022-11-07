. Лунный день сегодня 7 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Этот понедельник точно нельзя назвать благоприятным. Это один из самых непростых дней данной недели. Астрологи рассказали, как воспользоваться энергетикой Луны, чтобы обойти стороной неприятности и сохранить успех.

Этот день не откроет перед нами новые перспективы, но зато поможет навести порядок в делах. Постарайтесь закрыть энергетические дыры, через которые постоянно утекает ваша жизненная энергия. Если этого не сделать, продуктивность может упасть до минимального уровня.

Фаза Луны: растущая Луна, подкрепленная энергетикой Земного Знака Тельца — не лучший момент для изменения жизни, исполнения желаний и реализации планов. В этот 13 лунный день будет важно стараться достигать поставленных целей и пытаться решать те проблемы, которые уже давно ждут завершения.

Магнитные бури 7 ноября: сегодня не ожидается магнитных бурь.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

работа над собой;осторожность;уединение;умение слушать;завершение дел.раздутое эго;конкуренция;вспыльчивость;неоправданные риски и авантюры.

Энергетика ночного светила наделит нас с вами некой спонтанностью и потребностью в самовыражении. Именно поэтому день будет крайне удачен для творческих и быстрых дел, развития талантов, повышения самооценки. Лучше использовать его для личностного роста и отдыха от домашних хлопот. Вечером лучше не заниматься домашними делами, а расслабиться или вовсе выйти на улицу и прогуляться. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что это будет замечательный день для спокойного и размеренного домашнего отдыха — без спешки и драм.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Сегодняшний день несет в себе нестабильную энергетику, поэтому астрологи рекомендуют сосредоточиться на теплых пастельных тонах: зеленом или желтом. Также стоит задействовать в создании образа такие оттенки как черный, серый и песочный. Эти цвета помогут укрепить дух и волю.

Отличным средством от упадка сил станут правильно подобранные украшения — из платины или титана. Что касается камней-талисманов, то сегодня удачным выбором будут такие минералы как аксинит, черный кварц. Они дадут сил для борьбы и избавят вас от лишних переживаний.

Любовь и общение в 13 лунный день

Луна в созвездии Тельца постарается проверить нас с вами на прочность. Сегодня для многих из нас главными станут личные интересы, а не общие семейные дела. Многие станут более эгоистичными. Сиз-за этого с коллегами, партнерами, друзьями, семьей и второй половинкой может возникнуть конфликт.





В отношениях возможны громкие и бурные споры. Люди будут более резкими, а также не будут скупиться на замечания. Ссоры в отношениях станут нормой. Каждый будет пытаться перетянуть правду на свою сторону. Главная рекомендация астрологов — старайтесь не спорить и не провоцировать людей на конфликт. Обряды от разлада и ссор окажутся крайне полезными.

Финансы и работа 7 ноября

В дни влияния Тельца у нас зачастую не хватает времени, чтобы обдумать свои дела. Это приводит к тому, что многие люди принимают поспешные решения, о которых потом жалеют. Астрологи рекомендуют не принимать решения на эмоциях, поддаваясь чувствам или инстинктам. Главная задача на сегодня — научиться доверять логике.

Серьезным препятствием на пути к денежному успеху могут стать личные негативные качества: зависть, злоба, мстительность, нетерпимость, нервозность. Старайтесь сегодня не совершать покупок. Если придется потратить деньги, то лучше сначала дважды подумать.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Астрологи называют растущую Луну в Тельце неукротимой, обосновывая это тем, что вы становимся в такие дни крайне нетерпеливыми и нервозными. Людям захочется в этот понедельник получить всё и сразу. На компромиссы идти будет гораздо сложнее.

Сегодняшний день благоприятен для заботы о здоровье и походов к врачу. Также нужно быть осторожнее при выборе продуктов питания. Острая или вредная пища может привести к проблемам. Еще астрологи настоятельно рекомендуют избегать злоупотребления горячительными напитками.