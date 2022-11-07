. Маме Ксении Собчак все равно, что происходит с ее дочерью

Мать ведущей и журналистки Ксении Собчак отказывается говорить о дочери. Людмила Нарусова высказалась о местонахождении Ксении Собчак, которая в конце октября спешно покинула Россию и обосновалась в Литве. Мать журналистки утверждает, что сообщения о том, что ее дочь вернулась на родину, не соответствуют действительности. «Вы звоните сенатору и спрашиваете меня не о работе, а о каких-то «фейках». Без комментариев!», — цитирует Нарусову «Пятый канал». Между тем, очевидцы настаивают, что еще 6 ноября заметили телеведущую в Псковской области в сопровождении ее мужа Константина Богомолова.«Она пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией», — рассказали местные жители. Напомним, 27 октября журналистка уехала в Белоруссию, где пешком пересекла границу с Литвой, воспользовавшись израильским паспортом. Позже Нарусова подтвердила, что у ее дочери имеется второе гражданство, однако она отметила, что Ксения не планирует окончательно эмигрировать из страны и вскоре приедет обратно. Сообщалось, что Собчак решилась на бегство в Прибалтику из-за уголовного дела, заведенного на ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Мужчин подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, и в настоящее время они находятся в СИЗО. В загородном доме телеведущей тоже прошли обыски, а ее саму якобы включили в список подозреваемых, но позже эти сведения опроверг адвокат Ксении. Зато сегодня стало известно об еще одном фигуранте дела: правоохранители арестовали журналиста Тамерлана Бигаева, работавшего райтером в Telegram-канале «Тушите свет», к которому, как считается, имеют отношение и двое других молодых людей.