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Маск высказался о миссии Twitter

Маск высказался о миссии TwitterИлон Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации о мире

Американский предприниматель Илон Маск, новый владелец социальной сети Twitter, заявил в своем аккаунте, что она должна стать самым точным источником информации о мире.

«Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире», — высказался миллиардер. Маск подчеркнул, что в этом и заключается миссия Twitter.

Ранее представители социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали усилить контроль за Twitter после покупки компании Илоном Маском.

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

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По материалам: lenta.ru

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