Маск высказался о миссии Twitter
Сегодня, 04:54 Вадим Карасев
Илон Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации о мире
Американский предприниматель Илон Маск, новый владелец социальной сети Twitter, заявил в своем аккаунте, что она должна стать самым точным источником информации о мире.
«Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире», — высказался миллиардер. Маск подчеркнул, что в этом и заключается миссия Twitter.
Ранее представители социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали усилить контроль за Twitter после покупки компании Илоном Маском.
Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.
По материалам: lenta.ru