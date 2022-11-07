. Медведев назвал угрозы Киева по возобновлению ядерной программы причиной проведения СВО
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Медведев назвал угрозы Киева по возобновлению ядерной программы причиной проведения СВО

Медведев назвал угрозы Киева по возобновлению ядерной программы причиной проведения СВО

Начало спецоперации Вооруженных сил России на территории Украины во многом было обусловлено заявлениями официального Киева о возможном возобновлении ядерной программы в стране. Об этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил на своей странице «Вконтакте».

Между тем, как передавала «Парламентская газета» 2 ноября, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что США и страны Европы показательно игнорируют проявления ядерного шантажа со стороны Украины. Министр также указал, что в Киеве прибегают к запрещенным методам, среди которых теракты, обстрелы мирных жителей и заказные убийства.

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По материалам: pnp.ru

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