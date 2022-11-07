. Медведев назвал угрозы Киева по возобновлению ядерной программы причиной проведения СВО

Начало спецоперации Вооруженных сил России на территории Украины во многом было обусловлено заявлениями официального Киева о возможном возобновлении ядерной программы в стране. Об этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил на своей странице «Вконтакте».

Между тем, как передавала «Парламентская газета» 2 ноября, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что США и страны Европы показательно игнорируют проявления ядерного шантажа со стороны Украины. Министр также указал, что в Киеве прибегают к запрещенным методам, среди которых теракты, обстрелы мирных жителей и заказные убийства.

Новость дополняется