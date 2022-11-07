. Миро растоптала Аллу Пугачеву
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Миро растоптала Аллу Пугачеву

Миро растоптала Аллу Пугачеву
Скандальный блогер высказалась о певице Алле Пугачевой. Блогер Лена Миро заявила, что Примадонне не хватает изюминки. Известный блогер Лена Миро вдруг встала на защиту певицы Полины Гагариной, при этом изящно пнув Аллу Пугачеву. Лена Миро в своем «Живом Журнале» осудила неких стилистов, заявивших, что нынешним образам и внешности Полины Гагариной не хватает изюминки. По мнению Миро как раз таки у Гагариной всего хватает.
К звездам, у которых проблемы с этим самым изюмом Лена Миро отнесла Ким Кардашьян, Кейт Миддлтон и Аллу Пугачеву. Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль». «Вот Пугачевой бы еще не помешала изюминка, но несмотря на все попытки быть рыжей или надеть балахон, там взгляду и зацепиться не за что», - высказала свое мнение о Примадонне Лена Миро. Напомним, Алла Пугачева сейчас живет в Израиле, куда переехала с семьей на фоне событий в мире.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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