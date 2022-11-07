. Модные тенденции и астрология: гороскоп Василисы Володиной на 2023 год
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Модные тенденции и астрология: гороскоп Василисы Володиной на 2023 год

Модные тенденции и астрология: гороскоп Василисы Володиной на 2023 год

Новый год всегда приносит определенные перемены, и касаются они не только сфер жизни человека, но и моды. Василиса Володина составила прогноз на 2023 год. Для некоторых он может быть пугающим, ведь соединение планет, которое будет в грядущем году, похоже на то, что было в 1941. Узнайте, какой будет мода в новом периоде, и к чему следует приготовиться.

Влияние расположения планет на человека и моду

Астрология поможет благополучно преодолеть все повороты судьбы. Многие могут относиться к этому скептически, но все же прислушаться стоит. Важно обращать внимание на расположение планет, так как оно имеет особое воздействие на все сферы жизни человека, возникшие ситуации и даже катастрофы.

«Не часы вызывают сонливость — они просто отмеряют время, это способ измерить определенный ритм жизни. Точно так же планеты измеряют хронологию времени человечества», — заявила Володина в программе «Модный подкаст».

Стоит помнить, что движение планет влияет не только на внутреннее состояние и поведение всех людей, но и на ход истории. В астрологии есть закономерности, которые дают возможность предугадывать будущие катаклизмы и революции. Василиса Володина акцентирует внимание на том, что основным фиксатором событий в мире являются циклы планет и повторяются они каждые 14 лет.

Прогноз Василисы Володиной на 2023 год

«В начале XX века соединения Юпитера и Урана приходились на экономически значимые моменты. Одно из соединений было в знаке Водолея в 1914 году накануне Первой мировой войны. Водолей, как символ освобождения, принес унисекс, мальчишеские фигуры, короткие стрижки у женщин. Этот тренд длился до Великой депрессии, соединение Юпитера и Урана состоялось в Овне. Что нужно людям, когда Великая депрессия? Помады поярче, шик, роскошь».


Одно из таких соединений планет пришлось на не совсем далекий 1941 год. Тогда небесные тела встретились в знаке Тельца. Он отвечает за практичность и удобство. В то время модной была свободная одежда, в которой женщина могла комфортно работать.

Также стоит отметить, что все средства шли на изготовление военной формы, поэтому вспоминать о привлекательности было неуместно. Последний такого рода цикл отмечался в 2010-2011 годах, а ближайший как раз приходится на 2023 год.

«Это будет знак Тельца, поэтому вспоминаем 1941 год. Сейчас подиумы завоевывают очень простые модели одежды, и это станет общепринятым трендом. Телец — это про удобство, экономичность, комфорт».

Астролог и ведущая также акцентирует внимание на том, что не нужно искать сходства между периодами соединения планет и масштабными конфликтами. Закономерности астрологии, которые были упомянуты выше, относятся исключительно к модным тенденциям.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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