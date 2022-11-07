. На Xbox стал доступен бесплатно ремастер «Лучшей инди-игры для Xbox Live 2009 года»

Вадим Карасев





В 2009 году на приставках Xbox 360 состоялся релиз игры «I MAED A GAM3 W1TH Z0MB1ES 1N IT!!!1». Шуточный проект стал очень популярным, в 2009 году он даже попал в ТОП лучших инди-игр для Xbox Live.

Команда Obscure Gameworks решила обновить данный проект. Они выпустили проект Z0mb1es! Remastered — это обновленная игра 2009 года с улучшенной графикой и новой версией движка. При этом, разработчики говорят, что сама игра «в точности такая, какой вы ее помните».

Z0mb1es! Remastered

Возрожденная и восставшая из мертвых классическая инди-игра для Xbox 360 от Ska Studio 2009 года.

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Игра Z0mb1es! Remastered уже доступна на Xbox, при этом она бесплатная. Играть в нее можно одному или в кооперативе за одной консолью. Игра содержит 7 различных уникальных видов оружия и несколько разных фаз с разными врагами.