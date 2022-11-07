. Нарусова отказалась комментировать новость о возвращении Собчак в Россию

Вадим Карасев

Сенатор Нарусова отказалась комментировать новость о возвращении Ксении Собчак в Россию

Сенатор Людмила Нарусова отказалась комментировать новость о возвращении в Россию журналистки и телеведущей Ксении Собчак, уехавшей в конце октября в Литву на фоне возбуждения уголовного дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что не комментирует сообщения, связанные с ее дочерью.

«Послушайте, если вы будете меня спрашивать что-то про Ксению, то забудьте этот номер телефона. Я не комментирую ничего, что связано с дочерью», — сказала Нарусова.

О возвращении Собчак в страну стало известно ранее 7 ноября. Сообщалось, что журналистка перешла через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией в сопровождении мужа, театрального режиссера Константина Богомолова. Сама Собчак пока никак не комментировала свое возвращение в Россию.

26 октября Кирилла Суханова и главреда Tatler Ариана Романовского обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В тот же день Тверской суд Москвы арестовал Суханова по делу о вымогательстве и отправил его в СИЗО до 24 декабря. Собчак назвала обвинения в адрес своего коммерческого директора чушью.

Собчак покинула Россию и уехала в Литву после задержания ее коммерческого директора. RT со ссылкой на источник сообщил, что она стала подозреваемой после того, как Суханов дал на нее показания. Однако адвокат журналистки Сергей Бадамшин опроверг эту информацию.