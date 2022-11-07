. Названы сроки начала съемок фильма по вселенной «Джона Уика»
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Названы сроки начала съемок фильма по вселенной «Джона Уика»

Названы сроки начала съемок фильма по вселенной «Джона Уика»Съемки фильма по вселенной «Джона Уика» «Балерина» стартуют на следующей неделе в Праге

Съемки фильма «Балерина», действие которого развернется по вселенной «Джона Уика», стартуют на следующей неделе в Праге. Об этом сообщает The Prague Reporter.

Объявление о начале съемок было сделано генеральным директором кинокомпании Lionsgate Entertainment Джоном Фелтхаймером. Главную роль в кинокартине сыграет актриса Ана де Армас. Подробности сюжета и актерский состав проекта пока не разглашаются.

«Джон Уик» — американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз и Микаэль Нюквист. Вторая и третья части кинокартины вышли в 2017 и 2019 году соответственно. «Джон Уик 4» должен был выйти на экраны 21 мая 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 27 мая 2022 года, а затем — на 24 марта 2023 года.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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