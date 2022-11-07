. Неизвестные в Косово бросили бутылку с зажигательной смесью в дом сербской семьи
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Неизвестные в Косово бросили бутылку с зажигательной смесью в дом сербской семьи

Неизвестные в Косово бросили бутылку с зажигательной смесью в дом сербской семьиKO: неизвестные в Косово бросили бутылку с зажигательной смесью в дом сербской семьи

Неизвестные в косовском муниципалитете Грачаница бросили бутылку с зажигательной смесью в дом сербской семьи. Никто не пострадал. Об этом сообщил новостной портал Kosovo Online.

По его данным, инцидент произошел около 20:00 по местному времени (22:00 мск). Толпа молодых албанцев бросила коктейль Молотова в дом, где проживает семья сербов. Глава семейства, его беременная жена и трехлетняя дочь не пострадали.

Полиция начала расследование. Председатель муниципалитета Грачаница Лиляна Шубарич осудила нападение.

Отмечается, что это не первое нападение на эту семью. В 2020 году глава семьи подвергся нападению восьми албанцев, а в июне на заборе их участка неизвестные написали «UČK» (Армия освобождения Косова — прим. «Ленты.ру»).

1 ноября Минобороны Сербии объявило повышение уровня боевой готовности. Уточняется, что власти страны решили прибегнуть к такой мере в связи возросшим напряжением в Косове и Метохии, где начали запрещать сербские автомобильные номера.

Министр обороны Косова Арменд Мехай обвинил Сербию в нагнетании паники на общей границе. По его словам, страна ищет предлог для увеличения численности войск своей армии вокруг границы с Косовом.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Косово признали более 100 стран, Россия не входит в их число.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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