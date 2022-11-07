. Netflix и The Coalition анонсировали фильм и мультсериал по Gears of War

Вадим Карасев





Компания Netflix все активнее берется за экранизацию популярных игровых франшиз. Сегодня стало известно об их коллаборации со студией The Coalition.

Netflix объявила о партнерстве с The Coalition для экранизации Gears of War. Популярную франшизу планируют превратить в художественный фильм с живыми актерами, а после него выйдет и мультсериал «для взрослых», который будет «с потенциалом для новых историй». Никаких больше подробностей на данный момент не сообщили.

Напомним, что сегодня франшизе Gears of War исполняется 16 лет — впервые проект вышел 7 ноября 2006 года на Xbox 360.