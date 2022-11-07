. Нидерландский художник приоткрыл тайну, показав, кто на самом деле прячется за образами мультяшных персонажей

Не секрет, что многие мультяшки когда-то были срисованы с реальных примеров. И с помощью одного проекта нидерландский художник под ником Super A решил всем об этом напомнить. Автор изобразил мультяшных героев в виде необычной спирали, изнутри которой выглядывают их истинные лица. Работы художника вышли не только яркими, но и местами не на шутку озадачивающими. Неожиданно получается, когда Микки Маус предстаёт в образе крысы, а не милого мышонка в красненьких штанишках.

Дятел Вуди Вудпекер

Гарфилд

Проект под названием «Trapped» («В ловушке») был запущен ещё в 2018 году, но автор по сей день старается радовать своих поклонников новыми работами.

Бэмби

Микки Маус

Дональд Дак

Плуто

Соник

Твити

Топотун

Губка Боб Квадратные Штаны, Патрик и Сквидвард

Помимо того, что художник Super A делится своим творчество на просторах соцсетей, нередко его работы можно увидеть на различных выставках и даже на стенах зданий в виде своеобразных граффити.

Маугли

Базз Лайтер из «Истории игрушек»

Дамбо

Новые приключения Винни-Пуха

Спящая красавица

Не только мультипликационные животные были рассекречены талантливым художником, его фантазия ушла гораздо дальше. В результате чего, он постарался показать настоящее милое личико и некоторых принцесс Диснея.

Золушка

Белоснежка

А здесь вы можете присоединиться к сказочной встрече диснеевских персонажей со своими киноверсиями, которую устроила одна из талантливых художниц.