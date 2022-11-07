. Нидерландский художник приоткрыл тайну, показав, кто на самом деле прячется за образами мультяшных персонажей
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Нидерландский художник приоткрыл тайну, показав, кто на самом деле прячется за образами мультяшных персонажей

Нидерландский художник приоткрыл тайну, показав, кто на самом деле прячется за образами мультяшных персонажей

Не секрет, что многие мультяшки когда-то были срисованы с реальных примеров. И с помощью одного проекта нидерландский художник под ником Super A решил всем об этом напомнить. Автор изобразил мультяшных героев в виде необычной спирали, изнутри которой выглядывают их истинные лица. Работы художника вышли не только яркими, но и местами не на шутку озадачивающими. Неожиданно получается, когда Микки Маус предстаёт в образе крысы, а не милого мышонка в красненьких штанишках.

Дятел Вуди Вудпекер

Гарфилд

Проект под названием «Trapped» («В ловушке») был запущен ещё в 2018 году, но автор по сей день старается радовать своих поклонников новыми работами.

Бэмби

Микки Маус

Дональд Дак

Плуто

Соник

Твити

Топотун

Губка Боб Квадратные Штаны, Патрик и Сквидвард

Помимо того, что художник Super A делится своим творчество на просторах соцсетей, нередко его работы можно увидеть на различных выставках и даже на стенах зданий в виде своеобразных граффити.

Маугли

Базз Лайтер из «Истории игрушек»

Дамбо

Новые приключения Винни-Пуха

Спящая красавица

Не только мультипликационные животные были рассекречены талантливым художником, его фантазия ушла гораздо дальше. В результате чего, он постарался показать настоящее милое личико и некоторых принцесс Диснея.

Золушка

Белоснежка

А здесь вы можете присоединиться к сказочной встрече диснеевских персонажей со своими киноверсиями, которую устроила одна из талантливых художниц.

# Интересное
По материалам: twizz

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