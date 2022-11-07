. Новая порция слухов о Королевской Битве в Halo Infinite и дате ее релиза
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Новая порция слухов о Королевской Битве в Halo Infinite и дате ее релиза

Новая порция слухов о Королевской Битве в Halo Infinite и дате ее релиза


Microsoft пока официально не анонсировала Королевскую Битву для Halo Infinite. Но слухи о ней начали появляться еще до релиза самой игры, а в последнее время они обрастают все большим количеством подробностей.

Ранее появлялась информация, что над Королевской Битвой для Halo Infinite работает студия Certain Affinity, которая несколько месяцев назад официально подтверждала свое участие в проекте. По их словам, они работают над «дальнейшим развитием Halo Infinite новыми и захватывающими способами».

Теперь же в сети появилась новая порция слухов о Королевской Битве в Halo Infinite, вот что сообщил пользователь Bathrobe Spartan, который опубликовал скриншоты с информацией о новом режиме:



Каждый матч будет делиться на 3 фазы: интро, высадка на карту и сама битва. Присоединиться к игре можно будет до фазы битвы.



В отличие от многих других Королевских Битв, в особом режиме Halo Infinite игроки будут получать стартовый набор оружия сразу.



Игроки смогут контролировать направление падения шаттла в рамках фазы высадки на карту.



Также отмечается, что игрокам разрешат объединяться в отряды.

Еще один пользователь, под ником Ains, который не привел доказательств своей информации, сообщил, что старт режима Королевской Битвы запланирован на начало 4 сезона, который стартует где-то в середине 2023 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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