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Ольга Бузова завела себе влиятельного любовника

Ольга Бузова завела себе влиятельного любовника
Пресса вычислила влиятельного любовника певицы и ведущей Ольги Бузовой. Артистка в минувшие выходные заметили на курорте в ОАЭ в компании незнакомца. Телезвезда держала спутника за руку и обнимала во время совместного отдыха на побережье. Уже сегодня выяснилось, что снятые папарацци кадры могут нанести огромный удар по репутации Бузовой. В СМИ появилась информация о том, что Бузова развлекалась на пляже в компании чиновника Ильи Мительмана. Пикантность ситуации заключается в том, что он женат. Но и это ещё не всё. Если верить источнику, супруга челябинского депутата сейчас тоже находится в Дубае. Как говорят, Мительман является любителем интрижек на стороне со звездами шоу-бизнеса.
«Пока одни (фанаты — прим. ред.) обсуждали неприкосновенность личной жизни Бузовой, другие вычислили её «жениха», который оказался челябинским депутатом. «Это же Мительман. Он любитель светских дам. В своё время встречался с Фриске, Кожевниковой», — уточнила одна из любительниц сплетен», — пишет источник. Бузова информацию о своем романе с чужим мужем пока не прокомментировала. Ранее она говорила о том, что для неё отношения с женатым мужчиной — это табу. Ведь в прошлом она однажды оказалась на месте обманутой жены и знает цену предательства. Напомним, что ещё совсем недавно Бузова говорила в интервью о планах на свадьбу и рождение долгожданного ребенка. Начать решать вопрос с материнством она планирует после переезда в новую квартиру. Этой осенью Ольга должна была отметить новоселье с друзьями, но ремонт немного затянулся.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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