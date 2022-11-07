. Овечкин побил еще один рекорд НХЛ, который держался 50 лет

Вадим Карасев

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил рекорд легендарного канадца Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ. Решающую шайбу 37-летний россиянин забил в ворота "Аризона Койотс".

Это 787-й гол в карьере Овечкина в "Вашингтоне", на счету Хоу - 786 шайб за "Детройт Ред Уингз". За весь свой спортивный путь в НХЛ Овечкин участвовал в 1287 матчах, где сделал 634 результативные передачи при коэффициенте полезности +75.

Горди Хоу закончил выступления за "Детройт" в 1971 году в возрасте 43 лет. Кстати, свою 786-ю шайбу россиянин забил именно в матче с "Детройтом".

Контракт Овечкина с "Вашингтоном" подписан до конца сезона 2025/26, а значит, новый рекорд будет все время обновляться.

Россиянин продолжает подниматься в исторических рейтингах НХЛ. Он уже занимает третье место в списке лучших снайперов лиги с 786 забитыми шайбами, отставая на 15 голов от занимающего второе место Горди Хоу. За прошлый сезон 37-летний Овечкин был вторым по броскам по воротам, а в среднем провел на льду 20:34 минут за матч. Больше всего шайб в истории НХЛ забросил канадец Уэйн Гретцки (894), и Овечкин ставит перед собой цель побить его рекорд. Сам Гретцки даже признался, что в какой-то мере болеет за Ови и уже готов к тому, что тот превзойдет его достижение.

