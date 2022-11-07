. Павел Прилучный с матом и кулаками набросился на журналиста в центре Москвы

Вадим Карасев

На днях Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян и тещей сходил в кинотеатр. Ничто не предвещало беды, но на выходе из здания актер увидел, что такси перегородило путь его машине, и сильно разозлился.

Павел решил отчитать водителя, размахивая руками и не стесняясь говорить грубости. Однако позже он заметил, что конфликт снимает на камеру журналист. Тогда артист решил для начала разобраться с ним.

Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян

Прилучный не хотел, чтобы это попало в заголовки СМИ, и с матами пытался заставить журналиста удалить запись. В какой-то момент актер даже начал распускать руки и толкать мужчину.

Зепюр не пыталась успокоить мужа, а тоже просила удалить отснятые кадры и угрожала проблемами. Журналиста спасло то, что на шум собрались люди с улицы. Павел понял, что дальше он сделает только хуже, и ретировался вместе с Брутян.

К слову, Павел обычно говорит, что в жизни он не такой, как на экране. "Я чаще стараюсь, наоборот, развязывать, чтобы конфликта не было", — отвечал он в интервью на вопрос, часто ли ему приходится драться.

Последние новости: Павла Прилучного избили в ночном клубеПоследние новости: Павла Прилучного избили в ночном клубе

На недавнем судебном заседании актер рассказал, что в 2020 году на него набросился с кулаками владелец ночного клуба. По словам Павла, он был трезв и не знает, за что обидчик на него напал, однако досталось ему тогда сильно.

Первый удар был со спины, в затылок, я упал, дальше уже было нанесено порядка 10 ударов, я так понимаю, в лицо. После чего мне были нанесены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа.

Нападавшему грозит до 8 лет лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровью, хотя он утверждает, что нанес всего один удар.

Последние новости Павла Прилучного избили в ночном клубе