. Появились предполагаемые окна релиза Starfield и Redfall

Вадим Карасев





Starfield и Redfall являются двумя ожидаемыми эксклюзивами Bethesda для Xbox Series X | S и PC. Их выход должен был состояться еще в этом году, но разработчикам потребовалось дополнительное время. Как недавно намекнул Мэтт Бути (глава Xbox Game Studios), игра Redfall готовится к релизу раньше, чем Starfield, но окна выхода проектов он не назвал.

Пользователь Twitter под ником Sn0w1n, который неоднократно публиковал точную информацию об окнах релиза тех или иных игр (основываясь, в основном, на финансовых отчетностях компаний) сообщил, что предполагаемые им окна релиза Redfall и Starfield следующие:

Redfall — март 2023 годаStarfield — июнь 2023 года

Напомним, что финансовый год у Microsoft заканчивается в июне, и ранее компания обещала, что релиз Starfield и Redfall придется на первую половину 2023 года, не указывая более точные даты. Изначально, релиз Starfield и Redfall тоже предполагался в текущем финансовом году, но после релиз игр сдвинули.