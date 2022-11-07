. Показали трейлер к релизу первого крупного DLC Bloody Ties для Dying Light 2

Вадим Карасев





Релиз первого крупного DLC для Dying Light 2 уже несколько раз переносили. Изначально выйти дополнение Bloody Ties должно было еще в начале лето, теперь же его окончательная дата релиза — 10 ноября, то есть оно станет доступно уже на этой неделе. Студия Techland, похоже, больше не планирует переносить DLC — они опубликовали новый трейлер к его скорому выходу.

Напомним, в дополнении Bloody Ties игроков ждет около 6 часов сюжетного контента. В дополнении игроки смогут пройти дополнительную главу истории, а также с DLC появятся гладиаторские бои, которые будут проходить в здании бывшей оперы.

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DLC Bloody Ties будет доступно на всех платформах, где выходила игра Dying Light 2.