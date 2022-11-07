. Показали трейлер к релизу первого крупного DLC Bloody Ties для Dying Light 2
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Показали трейлер к релизу первого крупного DLC Bloody Ties для Dying Light 2

Показали трейлер к релизу первого крупного DLC Bloody Ties для Dying Light 2


Релиз первого крупного DLC для Dying Light 2 уже несколько раз переносили. Изначально выйти дополнение Bloody Ties должно было еще в начале лето, теперь же его окончательная дата релиза — 10 ноября, то есть оно станет доступно уже на этой неделе. Студия Techland, похоже, больше не планирует переносить DLC — они опубликовали новый трейлер к его скорому выходу.

Напомним, в дополнении Bloody Ties игроков ждет около 6 часов сюжетного контента. В дополнении игроки смогут пройти дополнительную главу истории, а также с DLC появятся гладиаторские бои, которые будут проходить в здании бывшей оперы.


Watch this video on YouTube

DLC Bloody Ties будет доступно на всех платформах, где выходила игра Dying Light 2.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
В Турции объяснили проблемы зерновой сделки
В Турции объяснили проблемы зерновой сделки
В свердловском МЧС прокомментировали информацию о пожаре на Белоярской АЭС
В свердловском МЧС прокомментировали информацию о пожаре на
Четкие и правильные отжимания
Четкие и правильные отжимания
Россиянам стало требоваться больше денег для счастья
Россиянам стало требоваться больше денег для счастья
Петербург - культурная столица или как танцуют в городе на Неве
Петербург - культурная столица или как танцуют в городе на Неве
Показали трейлер к релизу первого крупного DLC Bloody Ties для Dying Light 2
Показали трейлер к релизу первого крупного DLC Bloody Ties для Dying
Девушка украсила крыльцо своего дома и получила неожиданное письмо от соседа
Девушка украсила крыльцо своего дома и получила неожиданное письмо от
Тельцам обратить внимание на здоровье, а Скорпионам поблагодарить судьбу за уроки: как разным знакам зодиака выйти из коридора затмений
Тельцам обратить внимание на здоровье, а Скорпионам поблагодарить
Овечкин побил еще один рекорд НХЛ, который держался 50 лет
Овечкин побил еще один рекорд НХЛ, который держался 50 лет
Иностранцы удивились ценам на продукты в России на фоне санкций
Иностранцы удивились ценам на продукты в России на фоне санкций
Wall Street Journal: В США призвали забрать у России "оккупированный" остров Врангеля
Wall Street Journal: В США призвали забрать у России

Топ на сегодня

Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект западных санкций против России
Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект западных санкций против России
Гарик Харламов ушел из Comedy Club (фото + видео)
Гарик Харламов ушел из Comedy Club (фото + видео)
В Германии начали закрываться овощные теплицы на фоне энергокризиса
В Германии начали закрываться овощные теплицы на фоне энергокризиса
"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы "2Маши" Зайцева высказалась о своей коллеге Маше Шейх
"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы
Бодрящий выход с балкона
Бодрящий выход с балкона

Еще по теме

Релиз сюжетного DLC Bloody Ties для Dying Light 2 вновь перенесли, но показали трейлер
В Dying Light 2: Bloody Ties игроков ждет 6 часов сюжетного контента
Показали первый тизер сюжетного DLC Bloody Ties для Dying Light 2: Stay Human
В Dying Light 2 добавили много нового контента с бесплатным обновлением