. Полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: советы Анжелы Перл для Знаков Зодиака
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Полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: советы Анжелы Перл для Знаков Зодиака

Полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: советы Анжелы Перл для Знаков Зодиака

Полное лунное затмение в 16 градусах Тельца под влиянием Урана дает непредсказуемые результаты, и действие этого события будет продолжаться до трех месяцев. Обезопасить себя и не зайти в тупик Знакам Зодиака помогут рекомендации известного астролога Анжелы Перл.


8 ноября завершается коридор затмений, и это значимое событие коснется каждого из нас. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, какие сферы жизни затронет это событие. Благодаря своевременным советам каждый сможет спланировать дела, отказаться от какой-то работы или изменить планы, чтобы избежать неприятностей и не навлечь на себя ненужных проблем.

Овен

Затмение во 2 доме гороскопа, который отвечает за финансы, дает Овнам неожиданные события. Это может быть смена работы, перерасчет финансов в пользу уменьшения трат. Астролог рекомендует представителям Знака не унывать — судьба предоставит новую возможность поправить финансовое положение и найти новый источник дохода. Главное — искать пути развития и не останавливаться на достигнутом.

Телец

Лунное затмение в 1 доме гороскопа завершает период трудностей. Тельцы смогут порвать сковывающие их оковы, освободиться от каких-то серьезных проблем. Влияние затмение изменит жизнь к лучшему, даже если вначале пути будет казаться, что все планы рухнули. Астролог рекомендует не сожалеть о случившемся и заниматься тем, что приносит удовольствие. Судьба предоставит новый шанс на успех уже в скором времени.


Близнецы

У Близнецов затмение пройдет в 12 доме гороскопа, а значит, откроются какие-то тайны. Представители Знака также смогут освободиться от прошлого, мигрировать, сменить профессию и навсегда попрощаться с прежним образом жизни. Судьба будет благосклонной, если не противиться переменам и быть готовыми к тому, чтобы впустить в свою жизнь новые возможности.

Рак

У Раков затмение пройдет в 11 доме гороскопа, который отвечает за будущее, планы и результаты. Представители Знака смогут получить неожиданную прибыль, исполнить заветную мечту или найти нишу, которая будет приносить доход. Новые неожиданные возможности также приведут к успехам, если не бояться менять жизнь. Смена планов также будет после затмения, и Ракам важно принимать решения самостоятельно.

Лев

Лунное затмение в 10 доме карьеры и работы приковывает фокус внимания Львов к тому, какую роль они играют в социуме. По этому затмению представителей знака может ждать смена работы, решение открыть или закрыть свой бизнес, поменять цели или свое отношение к профессии. Астролог рекомендует не отказываться от новых перспектив и открыто смотреть в будущее, которым можно управлять самостоятельно.


Дева

У Дев затмение пройдет в 9 доме гороскопа, который отвечает за дальние земли и все, что связано с образованием. Это значит, что представители Знака смогут получить долгожданный диплом, поступить на обучение или переучиться на новую специальность. Приятные перспективы откроются, если не останавливаться в развитии, а также понять, что на самом деле имеет смысл, и на что нужно тратить свое время.

Весы

Весов ожидает затмение в 8 доме гороскопа. Это значит, что фокус внимания будет прикован к финансам и прибыли. Уран, который участвует в затмении, указывает на резкие перемены, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Это может быть развод и раздел имущества, а также получение неожиданного наследства или возможность начать прибыльный бизнес с небольшими вложениями.

Скорпион

Лунное затмение в 7 доме гороскопа указывает на период, когда Скорпионы будут заниматься личной жизнью и выстраивать отношения с близкими. Представители Знака должны быть готовы к тому, что круг общения может измениться, в том числе из-за бракосочетания или развода. Астролог рекомендует Скорпионам настроиться на волну позитива и не относиться к происходящему с негативом: судьба все расставит по местам.

Стрелец

Стрельцов ожидает лунное затмение в 6 доме гороскопа, усиленное влиянием непредсказуемого Урана. Фокус внимания будет прикован к сферам работы, здоровья и привычек. Это значит, что Стрельцы могут получить ненеожиданные предложения в деловой среде, из-за которых придется пересмотреть свой график или изменить какие-то привычки. Новые события будут стремительными, поэтому представителям Знака нельзя терять бдительности и во всем искать позитив.


Козерог

Козероги почувствую т влияние затмения в сфере любви, за которую отвечает 5 дом гороскопа. Астролог рекомендует представителям Знака не бояться сюрпризов и перемен — они изменят жизнь к лучшему, пусть и не так, как хотелось бы изначально. Влияние Урана будет менять планы, поэтому готовиться нужно к необычным явлениям и событиям, благодаря которым удастся пересмотреть свои планы.

Водолей

Лунное затмение пройдет в 4 доме гороскопа, который отвечает за семью. Водолеев ожидают неожиданные новости от близких, которые могут быть связаны с изменением состава семьи. Это затмение откроет новые перспективы, благодаря которым удастся изменить собственное положение: решиться на переезд, скорое замужество или размен имеющейся жилищной площади.

Рыбы

Влияние затмения в 3 доме гороскопа изменит сферу общения. Рыб ожидают новые знакомства, в том числе из-за переезда. Также представители Знака могут задуматься о новой должности, и занять ее получится только после прохождения дополнительного обучения. Затмения могут дать и конфликты, разрешать которые важно мирным путем. Осторожность стоит проявить и 8 числа — не исключены неприятности, связанные с транспортом и электричеством.

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По материалам: dailyhoro.ru

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