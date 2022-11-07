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Польша лишит пособий уезжающих из страны украинцев

Польша лишит пособий уезжающих из страны украинцевПольша намерена лишить пособий граждан Украины, не находящихся в стране постоянно

Польша намерена лишить социальных пособий граждан Украины, которые не находятся в стране постоянно. Об этом сообщил замглавы МВД республики Павел Шефернакер, его слова приводит польское радио RMF24.

Правительство Польши намерено заморозить пособия для тех украинцев, кто перемещается между двумя странами. Определять, за кем сохранить пособия, а кого их лишать, будет МВД. «Мы хотим, чтобы льготы предоставлялись людям, которые действительно живут, работают и функционируют в нашем обществе», — пояснил Шефернакер.

Проект поправок к закону о пособиях пока проходит межведомственные консультации. Уточняется, что в парламент он отправится не ранее 20 ноября.

Помимо этого, польское МВД хочет разрешить автоматическое продление возможности пребывания в стране для украинских беженцев. Сейчас по истечении девяти месяцев необходимо подавать заявку, чтобы сохранить право оставаться и работать в Польше. «Мы оптимизируем этот процесс, чтобы те, кто работает в Польше, могли спокойно продолжать трудиться. Наш рынок труда принял около 450 000 человек. Будем помнить, что они также способствуют нашему экономическому успеху», — добавляет Шефернакер.

В октябре сообщалось, что власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране. Новые условия предполагают покрытие беженцами части расходов на собственное содержание.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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