. Приметы любви: как понять, что одиночество скоро закончится

Вадим Карасев

Тем, кто ждет избавления от одиночества и взаимной любви, стоит обратить внимание на приметы. Мудрость наших предком поможет не упустить момента, когда нужно действовать, чтобы не упустить своего счастья.

Любви покорны все возрасты, поэтому не стоит отчаиваться, если счастье задерживается в пути. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с точными приметами, которые подскажут о скорых счастливых переменах в жизни и судьбе. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и предчувствия: внимание к интуиции также не даст ошибиться с выбором времени для активных действий.

О том, что в жизни скоро произойдет судьбоносная встреча, говорит необходимость изменить имидж. Спонтанная смена прически, гардероба или просто желание принарядиться в, казалось бы, обычный день недели, сулит скорое свидание и знакомство с истинной парой.Насторожить, согласно примете, должны и розовые цвета. Желание использовать оттенки розового или красного сулят скорое свидание. На романическую встречу укажут и знаки судьбы: если весь день на глаза попадаются влюбленные парочки, пары животных или яркие цветы.О важной встрече предупредит и досадная неприятность. В случае, если угораздило запачкать одежду, можно рассчитывать на новое интересное знакомство. Причем примета гласит, что если на одежду капнули едой или облили ее напитком, то в скором времени у человека завяжутся романтические отношения.Рассыпавшийся по столу или по полу сахар сулит скорое свидание с незнакомцем. О том, что это будет молодой человек, скажет сахар, рассыпавшийся по столу. Встреча с мужчиной более зрелого возраста произойдет в том случае, если сахар рассыпался по полу.Потеря варежки или перчатки также сулит скорую романтическую встречу. Примета гласит, что кавалер будет преданным, если утеряна правая варежка. О том, что отношения не продлятся долго, скажет утерянная левая рукавичка.Новое интересное знакомство состоится, если по дороге встретится кот, который будет ластиться и тереться об ноги. Примета гласит, что если приласкать животное и накормить его, то отношения с новым знакомым сложатся крепкие и счастливые.