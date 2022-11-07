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Пушков прокомментировал возможные изменения в политике США по Украине

Пушков прокомментировал возможные изменения в политике США по УкраинеПушков: не стоит ждать изменений в политике США по Украине после выборов в конгресс

Не стоит ожидать изменений в политике Соединенных Штатов по поддержке Украины после выборов в конгресс. Возможно, эта поддержка может быть скорректирована. Такой комментарий дал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

«Курс на поддержку Украины продолжится, но может быть скорректирован по объемам и интенсивности», — подчеркнул парламентарий.

По словам Пушкова, вся практическая деятельность по оказанию военной помощи Киеву останется в руках исполнительной власти, то есть администрации президента США Джо Байдена.

Ранее кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Уэсли Холлман заявил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву после промежуточных выборов в конгресс. Он добавил, что США должны воздержаться от сторонних переговоров, которые не будут поддержаны украинским руководством.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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