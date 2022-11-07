. Россия и вызовы новой мировой религии

Николай Николаев — о противостоянии с западной цивилизацией и подмене традиционных этических систем

Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В качестве его авторов выступило беспрецедентное количество депутатов, а всеобщая поддержка даже превзошла ожидания. В отличие от своего предшественника (закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди детей), этот документ запрещает не только пропаганду, но и демонстрацию таких отношений, а также предусматривает достаточно серьезные штрафы за его нарушение.

Симптоматично, что этот закон принимается в непростое время открытого противостояния России и Запада. Казалось бы, при чем здесь разворачивающийся конфликт и однополые отношения? Несмотря на юридический язык, вынужденно использующий достаточно узкие понятия, закон полностью направлен на сохранение традиционной ценностной, этической сферы, методично разрушаемой сегодня западной цивилизацией и новой мировой религией.

Феномен планетаризма

По состоянию на январь 2022 года 30 стран узаконили однополые браки и еще 34 страны признали форму «гражданского партнерства», из которых 17 — это европейские страны и еще 5 стран, которые можно отнести к «западной цивилизации» (США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, ЮАР).

Примечательно, что ЛГБТ-движение начало свой активный рост в 70-е годы на фоне существенного ослабления роли западного христианства и других традиционных вероучений в Европе и США. Именно с тех пор однополые отношения, которые во все времена считались неким отклонением (как минимум — отклонением от норм морали), превратились в движение. С символикой, идеологией, шествиями, лидерами и всеми другими атрибутами, которые явно не свойственны ситуации, когда «взрослые люди просто занимаются чем хотят в закрытой спальне».

Переход темы в статус движения, занимающегося пропагандой своего мировоззрения, привел к печальным последствиям. Согласно статистике Института Гэллапа в США, доля тех, кто ассоциирует себя с ЛГБТ-движением, за последние десятилетия выросла почти в два раза. Если в 2012 году к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации или гендерной идентичности себя относили всего 5,8 процента молодых людей, родившихся в период с 1980 по 1999 год, то к 2018 году доля таковых составила уже 8,2 процента. А в последние годы доля тех, кто поддерживает ценности ЛГБТ+ сообщества, выросла в разы.

Обращает на себя внимание тот факт, что допустимость и этичность многочисленных вариаций сексуальных отношений и так называемых гендеров обосновывается законами природы и наличием подобных проявлений среди многочисленных видов живых существ. Все это вписывается в концепцию природного многообразия. Мол, все, что существует, — создано планетой Земля, а то, что создано планетой, — имеет право на существование и защиту.

В такой конструкции высшим источником истины, закона и морали является Планета. Вообще, тысячелетиями это было «место» Бога или человека, если мы берем такие учения, как марксизм, например.

Законами Планеты Земля объясняется сегодня многое. Например, приравнивание прав животных к правам человека, главенство приоритета природы над нуждами человека, когда речь идет об обеспечении доступной энергией или питанием, необходимость передачи дополнительных привилегий при получении образования или работы в пользу представителей различных меньшинств просто в силу принадлежности к ним.

Если посмотреть на всю общность движений, зародившихся на исторической территории западного христианства и набирающих силу в мире благодаря активному участию ООН, то можно без труда заметить, что все они объединены единой этикой и единой философией.

Такие явления, как энвайронментализм, зоозащитные движения, движения в защиту прав сексуальных и других меньшинств, — все они развиваются под общим лозунгом спасения Планеты. «Спаси Планету — собери мусор!», «Спаси Планету — посади дерево!». И даже «Спаси Планету — стань геем» и «Спаси Планету — убей себя!».

Обращает на себя внимание то, что речь идет о планете не как о мире людей или астрономическом теле, но Планете как определенной самоценности, Истине в последней инстанции, иначе — персонифицированной сущности, являющейся самостоятельным источником жизни, истины и права.

Надо сказать, что миллионы людей, проживающих на территории западной цивилизации, в такое мировоззрение искренне верят. Для них это новая религия, которую по предмету источника жизни, истины и права, а также по предмету поклонения можно назвать планетаризмом.

И сегодня она противопоставляет себя традиционным учениям, доминирующим в мире.

Чтобы понять религиозность феномена планетаризма, а также оценить его влияние на современного человека, мы должны его сравнивать с теми религиозными идеями, которые оказали наибольшее влияние на западную цивилизацию. Это, конечно, авраамические религии: христианство, ислам, иудаизм и, конечно, марксизм, который по-прежнему является главным учением некоторых стран.

Не вдаваясь в рамках небольшой публикации в детали религиоведческого сравнения, можно сказать, что планетаризм демонстрирует такие же структуру, этапы развития и элементы проявления в обществе, культуре и политике, какие демонстрировали в своем развитии и известные нам мировые религии.

Речь идет о собственной космогонии, о собственном определении добра и зла, о возможности и методе спасения и о собственной эсхатологии, то есть представлении о конце света.

Да, конечно, каждое учение предлагает уникальное смысловое содержание, но этим содержанием оно заполняет общую, универсальную структуру, которая неизменна и свойственна всем масштабным религиям. И именно таким образом мы можем оценить возможность изучения того или иного движения или идеологии в качестве религиозного феномена.

Экорелигия множит адептов

Но самое главное, что смена источника истины с Бога или разума человека на Планету с ее законами сформировало доселе невиданный набор ценностей и приоритетов, которые в своем антигуманизме диаметрально противоположны существующим мировым этическим системам. Прежде всего в своем отношении к человеку, его месту и роли в этом мире.

Вместо хозяина природы, творца и индивидуальности человек вдруг оказался одним из видов животных, с непропорционально разросшейся пестрой популяцией, которая лишь вредит планете и подталкивает ее своим существованием к краю пропасти.

Как и для любых других религиозных учений, планетаризму свойственна миссия, проповедь, публичное продвижение своих ценностей и привлечение на свою сторону все новых и новых адептов.

Именно поэтому, например, те же гомосексуалисты и другие члены ЛГБТ-движения не ограничиваются тихим проявлением своих предпочтений за закрытыми дверями спальни, а идут на гей-парады, организовывают выставки, снимают фильмы, выступают с публичными признаниями и стараются перетянуть на свою сторону как можно больше сочувствующих.

Одним из важнейших признаков религиозности планетаризма является его постепенное распространение и на вопросы ухода из жизни и «последнего пути» своих последователей. В отличие от политических идеологий или общественных движений, которых интересует человек исключительно в период его активной жизни, религиозное учение охватывает также весь период до и после телесного существования человека на Земле.

Сегодня мы видим, как новая зеленая религия начинает определять все эти вопросы, не просто предлагая определенные виды «экологических похорон», но также давая им обоснования в соответствии со своими ценностями и представлениями. Человек, который по своей злой природе всю жизнь вредил этой Планете, должен после смерти слиться с ней, отдать то немногое, что у него осталось, собственное тело, на ее восстановление. Выращивание растений из тел усопших, что дает возможность компенсировать углеродный след, оставленный им при жизни, исчезновение покойного в природе погребальных лесов, в которых отсутствуют памятники или поминальные таблички, погребальное облачение тел в плащаницы из грибниц для скорейшего растворения в окружающей среде — все эти виды погребений глубоко обоснованы ценностями планетаризма и уже активно практикуются не только в Европе и США, где сегодня живет наибольшее число последователей новой зеленой религии, но также имеют уже определенный спрос и в России.

Кино в фарватере новой повестки

В процессе развития любое религиозное движение так или иначе, но глубоко проникает в сферу культуры. Ведь именно через произведения искусства можно наиболее ярко и доступно донести «истинность» отстаиваемых ценностей. Это не только и не столько литература, которая выпускается миллионными тиражами уже и в России. Это прежде всего художественные и документальные фильмы, многочисленные публицистические тексты. Равно как в авраамических религиях, марксизме и других вероучениях, в новой зеленой религии сложились свои типовые сюжеты, обеспечивающие наглядную защиту представлений и ценностей планетаризма.

Типовые сюжеты планетаризма включают, конечно, демонстрацию победы над злом ради сохранения планеты, демонстрацию единства и равенства обитателей этого мира во всем его многообразии, каким бы странным оно ни показалось. Приведу несколько примеров.

Сюжет первый: прекрасное сообщество прекрасных существ, живущих в гармонии с окружающей природой, сталкивается со злом, которое предстает в образе промышленников, жадных, алчных и способных ради захвата природных богатств на любые мерзости и подлости, вплоть до убийства. В роли спасителей чаще всего наравне с человеком выступают звери и другие существа, которые борются со злом («Аватар», «Доктор Дулитл» и другие).

Еще один типовой сюжет, в котором неизменно главную спасительную роль получает животное, обладающее большей, чем у человека, добротой и совестью, пониманием сути вещей и тем самым спасающее не только окружающий мир, но и самого человека. («Белль и Сальвадор», «Мая и белый лев» и прочее). Добрым и мудрым нечеловеком в таком сюжете вполне могут выступать различные драконы и монстры («Пит и его дракон», «Приручить дракона»).

Это сюжеты, демонстрирующие последствия апокалипсиса, вызванного неуемной деятельностью человека, не задумавшегося вовремя и не удержавшего экологическую или климатическую катастрофу (Wall-E, «Финч», «Я — легенда», «Дорога»).

К типовым можно отнести и две группы сюжетов, в которых раскрывается «естественность» и «красота» однополых отношений, а также людей, как это сказали бы в традиционном обществе, «с отклонениями», не обязательно сексуальными.

Кто придумывает миру всемирные праздники

Говоря об апологетике новой зеленой религии, нельзя не затронуть тему годового круга праздников. В течение двух веков на примере нашей страны мы видели замещение христианского литургического цикла марксистским, на который после развала СССР вновь накладывался христианский.

Теперь в нашем календаре присутствует множество новых праздников, связанных с продвижением идей планетаризма. Характерно, что большинство из этих праздников или памятных дней устанавливаются в качестве «всемирных».

Существует уже порядка 60 дат, связанных с сохранением окружающей среды, поддержкой биоразнообразия и защитой Планеты от влияния человека, а также около 40 праздников, посвященных защите прав различных групп человеческой популяции, подчеркивающих многообразие мира. Среди них: Всемирный день народонаселения, Ноль дискриминации, Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, Международный день биологического разнообразия, День Матери-Земли и множество других.

К сожалению, пока в нашем обществе нет понимания целостности этого религиозного феномена. Мы привыкли говорить в понятиях политики, часто опасаясь затрагивать вопросы веры и религии. Зря. Ведь политика — это лишь производная от этики, которая, в свою очередь, формируется ценностями, в которые мы верим. Верим, то есть воспринимаем их истинными без необходимости каких-либо доказательств или подтверждений.

Конечно, все вышесказанное не означает, что мы, например, должны отказаться от усилий по сохранению природы и экологии, запретить все произведения западной культуры, возвести стену или опустить занавес.

Это значит, что мы должны четко сформулировать наши ценности и в соответствии с ними рассматривать развитие собственной политики и своего внутреннего законодательства. Вне зависимости от того, идет речь о природопользовании, здравоохранении, социальной сфере или образовании. Наша цивилизация, как и любая другая, может быть сильной, только когда она целостна.

Николай Петрович Николаев

Российский общественный и политический деятель. Депутат Государственной Думы VII и VIII созывов. Религиовед, юрист, публицист. Автор ряда статей, аналитических докладов и документальных фильмов, посвященных вопросам отношения общества к проблемам природопользования, защите окружающей среды и адаптации к климатическим изменениям.

* Одиннадцатый интерактивный диалог Генеральной Ассамблеи ООН о гармонии с природой.