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Россия резко снизила экспорт угля

Россия резко снизила экспорт угляРЭА: Россия в январе-сентябре снизила экспорт угля на 9% на фоне санкций

Россия резко снизила экспорт угля в январе-сентябре 2022 года — на фоне санкций показатель упал на 9 процентов в годовом выражении до до 147,7 миллиона тонн, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго. По прогнозу агентства, при инерционном сценарии развития отрасли по итогам года добыча в России сократится на 9,65 процента, до 397 миллиона тонн.

Поставки западным странам за девять месяцев упали на 18,7 процента до 65,6 миллиона тонн, а экспорт в восточном направлении удалось нарастить на 5 процентов до 82,2 миллиона тонн. Однако добыча к сентябрю сократилась лишь на 1 процент до 315,2 миллиона тонн.

Падение экспорта частично компенсировал растущий спрос на внутреннем рынке — с января он увеличился на 7,2 процента год к году и достиг 126,4 миллиона за счет увеличения потребления электростанциями (плюс 17,6 процента). Российские ТЭС нарастили закупки угля из-за более холодной погоды в течение года, а также в связи с ограничениями, который ввел Казахстан на экспорт своего угля в августе, объяснил управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

РЭА Минэнерго разработало два сценария развития угольной отрасли. Оптимистичный сценарий предполагает, что по итогам 2022 года поставки за рубеж упадут на 9,1 процента до 203 миллионов тонн, а добыча снизится на 4,2 процента к 2021 году с результатом в 421 миллиона тонн. При инерционном сценарии снижение будет драматичнее: для экспорта — на 12,6 процента до 195 миллиона тонн, для добычи — на 9,65 процента до 397 миллиона тонн.

По оценке Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, в 2023 году экспорт энергетического угля из России может обвалиться более чем на 30 процентов. «Причина не только в эмбарго ЕС, но и в постепенном отказе от него Японии, Южной Кореи и Тайваня, на долю которых в 2021 голу приходилось четверть экспорта бурого и каменного энергетического угля из РФ», — подчеркнул он.

ЕС согласовал запрет на импорт российского угля в начале апреля. В соответствии с ним блок в том же месяце остановил спотовые закупки топлива, а импорт по долгосрочным контрактам прекратил с 10 августа. Теперь российские компании ищут способы перенаправить поставки на азиатский рынок.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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