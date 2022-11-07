. Россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из Китая
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из Китая

Россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из Китая

Россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из КитаяСроки доставки из КНР в РФ увеличились из-за антиковидных ограничений и забитых портов

Многие россияне заказывают подарки к Новому году в китайских интернет-магазинах, однако в этом году есть риск не получить свои заказы в срок, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя транспортно-логистической компании Novelco и источники в пяти других компаниях. Заказы советуют оформлять в ближайшую неделю, то есть не позже середины ноября.

«Задержки грузов из КНР, поставляемых в Россию по железной дороге и по морю, в этом году настолько велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю. Иначе груз не успеют доставить до Нового года», — утверждают в Novelco. Заказы из Китая теперь доставляют на 20-30 процентов дольше, чем в прошлом году.

Глава Novelco Григорий Григорьев объяснил, что быстрой доставке мешает полная загрузка портовых терминалов и низкая скорость вывоза контейнеров на фоне нехватки железнодорожных платформ. По его словам, корабли стоят на рейдах в портах Дальнего Востока по 30 дней.

Кроме того, в последние недели некоторые ж/д станции в северных регионах Китая «отменяют отправки в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации», сообщил руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша. В Novelco добавили, что, даже если выбрать перевозчика с наименьшим ожиданием и переплатить за доставку, посылка будет ехать из порта Шанхай через Владивосток в Москву около 45 суток. При выборе бюджетного варианта доставка займет «50-60 суток и более».

Прямые поезда из Китая в Москву идут около 50 дней. Проблемы наблюлаются и на этом маршруте — по словам Григорьева, на погранпереходе Алашанькоу грузы задерживаются до двух недель, на Забайкальске и Достыке — на пять дней. На фурах товары из городов центральной части Китая до Москвы везут 31-35 дней — однако для сборных грузов следует дополнительно закладывать еще 7-10 дней «на их консолидацию и оформление документов».

В начале ноября крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk ликвидировал российскую дочернюю компанию. После начала российской спецоперации на Украине компания пыталась продать свою долю в 30,75 процента в российской компании Global Ports (GPI), однако сделку не закрыла. Сама компания полностью покинула российский рынок в конце августа.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Турции перевернулся пассажирский автобус
В Турции перевернулся пассажирский автобус
Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певца
Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певца
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 ноября 2022 года: кому удастся избежать ошибок в этот день
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 ноября 2022 года: кому удастся избежать
Картина из нидерландского музея вновь признана работой Рембрандта
Картина из нидерландского музея вновь признана работой Рембрандта
Россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из Китая
Россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из Китая
Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследования
Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследования
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
В Турции объяснили проблемы зерновой сделки
В Турции объяснили проблемы зерновой сделки
В свердловском МЧС прокомментировали информацию о пожаре на Белоярской АЭС
В свердловском МЧС прокомментировали информацию о пожаре на
Четкие и правильные отжимания
Четкие и правильные отжимания
Россиянам стало требоваться больше денег для счастья
Россиянам стало требоваться больше денег для счастья
Петербург - культурная столица или как танцуют в городе на Неве
Петербург - культурная столица или как танцуют в городе на Неве

Топ на сегодня

Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект западных санкций против России
Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект западных санкций против России
Гарик Харламов ушел из Comedy Club (фото + видео)
Гарик Харламов ушел из Comedy Club (фото + видео)
"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы "2Маши" Зайцева высказалась о своей коллеге Маше Шейх
"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают с переездом жителям Херсонской области в другие регионы РФ
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают с переездом жителям Херсонской области в
Производители нефти в США столкнулись с неожиданным увеличением прибыли
Производители нефти в США столкнулись с неожиданным увеличением

Еще по теме

AliExpress радикально упростил доставку посылок
Кому доверить доставку товара из Китая? Секреты логистики
AliExpress будет доставлять товары в РФ за 10 дней
Доставка iPhone X россиянам задержится из-за высокого спроса