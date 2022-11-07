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Россиянам стало требоваться больше денег для счастья

Россиянам стало требоваться больше денег для счастьяSuperJob: россиянам для счастья требуется доход 205 тысяч рублей в месяц

Для счастья среднестатистическому россиянину нужен доход 205 тысяч рублей в месяц, причем мужчинам требуется больше, чем женщинам — 226 тысяч против 182 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на результат опроса сервиса по поиску работы SuperJob пишет РБК.

Запросы респондентов оказались на восемь процентов выше, чем полгода назад. Еще в апреле в среднем участники аналогичного опроса хотели 190 тысяч рублей.

С возрастом желание денег растет. Если молодежи для счастья нужны 150 тысяч в месяц, то россиянам старше 45 лет — 222 тысячи. Существенно влияет и текущий доход участника опроса. Если человек зарабатывает до 50 тысяч рублей, то пределом его мечтаний становится сумма 160 тысяч рублей, а если больше 80 тысяч, то речь уже идет о сумме в 255 тысяч рублей.

Больше всего денег нужно москвичам — 250 тысяч рублей, ростовчанам (205 тысяч рублей), а также жителям Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени — по 200 тысяч рублей. Среди крупных городов самые низкие запросы в Ижевске, (155 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Оренбурге (150 тысяч).

Меньше денег для счастья из крупных городов стало нужно только жителям Новокузнецка (минус 10 тысяч рублей), Кемерова и Ижевска (минус 5 тысяч рублей). Наибольший рост замечен в Новосибирске — плюс 10 процентов, до 195 тысяч рублей. Опрос прошел с 30 сентября по 3 ноября. В нем приняли участие жители 578 населенных пунктов страны старше 18 лет.

Ранее опрос SuperJob показал, что почти у половины россиян (47 процентов) отсутствуют сбережения на черный день. При этом 15 процентов респондентов утверждают, что, лишившись дохода, не смогут прожить и месяца, а 18 процентов выдержат один-два месяца.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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