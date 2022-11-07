. Российское машиностроение резко сократило закупки стали

Вадим Карасев

«Северсталь» сообщила о сокращении закупок стали в машиностроительном секторе

Российский машиностроительный сектор резко сократил закупки стали в первые девять месяцев текущего года — на 21 процент по сравнению с тем же периодом 2021-го, сообщил заместитель гендиректора по продажам и операциям «Северстали» Евгений Черняков на конференции «Российский рынок металлов». Выдержки из его презентации приводит РБК.

Объемы закупок в январе-сентябре составили 3,4 миллиона тонн. По прогнозам «Северстали», одного из крупнейших предприятий сектора в России, по итогам года спрос составит 4,5 миллиона тонн (минус 22 процента). При этом спрос в строительном секторе, основном потребителе стали в России, за первые девять месяцев вырос на 1,2 миллиона тонн. Тем не менее по итогам года может сократиться и он. Роста потребления компания ожидает в энергетическом секторе.

Согласно презентации Чернякова, снижение спроса в секторе машиностроения обусловлено дефицитом комплектующих и разрывом цепочек поставок, а также уходом с рынка зарубежных предприятий и остановкой производства у части клиентов. Кроме того, конкурентоспособность российских компаний по сравнению с игроками из Китая и Турции падает из-за сильного рубля.

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в первые девять месяцев года снизилось 65,9 процента, в сентябре — на 77,4 процента. На спад производства в автопроме еще в июне обращал внимание российский президент Владимир Путин. Тогда же он указал и на риски для черной металлургии.