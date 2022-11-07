. Руководство Московской биеннале высказалось об отмене мероприятия
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Руководство Московской биеннале высказалось об отмене мероприятия

Руководство Московской биеннале высказалось об отмене мероприятияРуководство Московской биеннале ответило Третьяковке по поводу отмены выставки

Руководство IX Московской международной биеннале современного искусства ответило Третьяковке по поводу отмены выставки. Организаторы высказались о несостоявшемся мероприятии в своем Telegram-канале.

Ранее в музее заявили, что биеннале отменили из-за непрофессионализма руководства и отступлениями от графика застройки. Там подчеркнули, что ряд экспонатов не согласовали с галереей, хотя они не соответствуют «художественному и этическому контексту выставки и заявленному организаторами возрастному цензу "6+"».

«Единственное, что мы можем ответить коллегам из Государственной Третьяковской галереи, — вы правы. Такие проекты, как наш, требуют большого количества документов. И монтаж IX Московской биеннале проходил в таких условиях, что мы направляли по три письма в канцелярию музея каждый день, фиксирующие наши действия и действия сотрудников галереи. Например, зафиксировали демонтаж приборного щитка и проводки над нашими залами или попытку главного инженера галереи вопреки договору и действующему законодательству переложить на фонд Московской биеннале обязанности по обеспечению пожарной безопасности здания. Все письма направлены и зафиксированы», — отреагировали организаторы биеннале.

К посту они прикрепили официальное письмо, направленное гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой. Они попросили ее определить новую дату вернисажа и «рассмотреть возможность скорейшего возобновления работ по завершению подготовки» биеннале.

Об отмене биеннале стало известно 4 ноября. Тогда в Минкульте отметили, что выставка была отменена по причине «абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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