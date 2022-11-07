. Сестры Колисниченко обиделись на Андрея Черкасова, который поддерживает Тиграна Салибекова
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Сестры Колисниченко обиделись на Андрея Черкасова, который поддерживает Тиграна Салибекова

Сестры Колисниченко обиделись на Андрея Черкасова, который поддерживает Тиграна Салибекова
Не только экс-супруга Тиграна Салибекова Юлия Колисниченко, но и её сестра Екатерина начали довольно резко высказываться в адрес ведущего Дом-2 Андрея Черкасова. На Андрея Черкасова, который решил поддержать Тиграна Салибекова, вылилось очень много хейта и негатива со стороны сестёр Колисниченко. В разборки влезла не только бывшая супруга Тиграна, но и Екатерина.

Собственно, сама Катя начала обвинять Салибекова в чрезмерной агрессивности и лени. Также она с явным недовольством высказалась из-за того, что Тиграна поддерживают на проекте, она прошлась по всем ведущим Дом-2 и отдельно по Андрею Черкасову.
Как оказалось, хайпожором после истории с ругающимся матом детьми, хотя их этому учит родная мать, а не кто-то другой, стал не только Андрей Черкасов. Екатерина Колисниченко сама, как всегда, стоит на стороне сестры и во всех бедах обвиняет Тиграна Салибекова вместе с его родственниками.
Но сама Катя ведёт себя диаметрально противоположно, поддерживая хорошие как с родной бабушкой сына, и с экс-супругами. Да и просьбы оказать поддержку сестре в ничем не мотивированной войне тоже очень походят на хайп...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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