. Шаман рассказал, как относится к пародиям на свои песни
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Шаман рассказал, как относится к пародиям на свои песни

Шаман рассказал, как относится к пародиям на свои песни
Певец Шаман стал очень популярным и теперь его песни передирают. Путь артиста к славе был долгим и тернистым. В этом году исполнитель покорил верхние строчки хит-парадов патриотическими песнями «Встанем» и «Я русский». Но не мало и тех, кто хейтит музыканта. 30-летний Ярослав Дронов (наст. имя SHAMAN — прим. «З-ая.ру») давно на сцене, он неоднократно участвовал в музыкальных конкурсах, но слава пришла к артисту лишь сейчас. Вместе с популярностью, на певца обрушилась и критика со стороны в том числе и знаменитых коллег. Так, комик Александр Гудков записал пародию на композицию «Я русский». Саркастичный клип вызвал волну возмущения, бывшему КВНщику даже пригрозили уголовной ответственностью за содеянное. Председатель общественного движения Артур Шлыков написал письмо в прокуратуру на Гудкова за разжигание межнациональной розни. На данный момент неизвестно, как продвигается дело.
А вот сам SHAMAN к сатирическим роликам относится с юмором и пониманием. «Для меня они только в плюс. Значит, мои песни цепляют, не оставляют никого равнодушным. К тому же я не только исполнитель, но и автор. Такая реакция на мое творчество мне приятна вдвойне. Еще и дополнительное привлечение внимания. Лишняя раскрутка не помешает! Ну и в целом, мне кажется, любая пародия — своеобразное признание в любви», — рассказал певец в интервью «Zharamag». К слову, не только комик подверг критике творчество молодого артиста. Несмотря на то, что SHAMAN много лет шел к успеху, сам пишет тексты и музыку, поэт-песенник Илья Резник утверждает, что тот является коммерческим проектом. «Мне позвонил на днях один продюсер. Говорит, что несколько месяцев назад он заплатил за приезд SHAMANа 600 тысяч рублей. А через месяц он, со слов продюсера, уже попросил три миллиона триста тысяч рублей. Вот и весь ответ. Поэтому его крутят», — поделился Илья Рахмиэлевич.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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